添好運「港點吃到飽」6月繼續推　即日起開放1個月內訂位

▲添好運吃到飽延長到6月底。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運吃到飽活動又延長，今日下午官方臉書粉專宣布，點心放題延續到6月底，跟上個月一樣是5家分店限定，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，即日起開放1個月內網路訂位。

只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，今日下午官方臉書粉專宣布，點心放題續攤到6月底（6/2-6/30平日限定），新店裕隆城店、天母高島屋店、台中JMall店、台中麗寶店及高雄富民店限定，即日起開放1個月內網路訂位。至於活動是否會延到7月，添好運表示，他們會再評估看看，現在沒有確定答案。

▲添好運「點心放題」菜單，點圖可放大。（圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書）

提供港點吃到飽的時段部分，天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、台中麗寶店都是6月2日起至6月30日，平日14:00至17:00，每日上限40位，每人餐費699元，僅提供線上預約，不開放現場候位。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽回歸。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

另外，台北士林萬麗酒店館內「士林廚房」去年曾推出鱈場蟹吃到飽，受到許多老饕喜愛，近期再度回歸，但限定指定日期下午3時至5時的下午茶時段，分別是5月26日、5月27日，以及6月的每周日至周二，餐費每人1380+10%。

▲士林廚房6/30前加菜不加價，和牛示意圖。（圖／取自士林萬麗酒店臉書）

除了鱈場蟹吃到飽，6月30日前每周一、二、五、六、日晚餐加碼供應現切和牛吃到飽，每周三至周五晚餐每位成人及半價孩童加送海陸雙拼主餐一份（半隻龍蝦+戰斧豬排），餐價維持不變。10月31日前，每周六、日晚餐供應戶外現烤BBQ，如遇雨天將更換場地至室內進行。