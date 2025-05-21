承億飯店聯合住宿券最低1688元　雙人房平日14折送早餐吃到飽

▲高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

響應TTE台北國際觀光博覽會即將登場，文創設計旅宿品牌「承億集團」集結旗下「承億文旅」與「承億酒店」即日起至6月8日為止推出線上旅展，包括聯合住宿券套票平均每張1688元，承億酒店經典和式雙人房平日套票最低1.4折等。

此次線上旅展首先主打「承億集團聯合雙人住宿券」每張優惠價1899元，使用1張可於平旺日入住淡水吹風或花蓮山知道標準雙人房一晚；使用2張可入住潭日月標準雙人房，若在周一至周四入住，再視房況享免費升等房型，使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房一晚，皆含早餐。

而「承億集團聯合住宿套票（買8贈1）」可在旅展期間享限定27折、優惠價1萬5192元，平均每張1688元，可單張也可疊加使用。

▲高雄承億酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄承億酒店則在旅展期間推出「經典和式雙人房平日住宿套票（5張一套）」，優惠價2萬4000元（原價17萬元，等同14折），平均單張4800元，憑券可在平日入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。

另外，「經典和式雙人房一泊二食住宿券」優惠價8888元，平旺日、假日都能使用，並含兩客早餐及賀鴨郎或BAR KAO雙人套餐一套，可使用於入住當日晚餐或隔日午餐，平日入住再享免費升等套房。

▲桃城茶樣子無邊際泳池。（圖／承億文旅提供）

承億文旅則在本次旅展首度開賣「A+B聯合套票」，優惠價9800元，A券適用淡水吹風、花蓮山知道，B券適用桃城茶樣子、潭日月，以上可於平日入住標準雙人房含兩客早餐，若於平日周一至周四可視房況享免費升等房型，桃城茶樣子再加贈調酒任選兩杯及脆薯一份。

▲承億文旅潭日月。（圖／業者提供）

而最受歡迎的承億文旅潭日月，則推出「潭日月方山水獨賣套房平日雙人住宿券」，優惠價9999元，平日可入住潭日月方山水獨賣套房一晚，並含兩客早餐；另一款商品為「潭日月一泊二食住宿券」優惠價4999元，可於平旺日入住潭日月樂山標準雙人房一晚含早餐，並提供入住當日晚餐或翌日午餐（擇一），平日周一至周四入住視房況可升等仁山行政雙人房。

▲高雄中央公園英迪格酒店聯名 VOLVO推出寵物住房專案。（圖／業者提供，下同）

高雄中央公園英迪格酒店則聯名 VOLVO 凱銳汽車，至5月31日為止推出全新升級「INtopia 寵物友善住房」一泊二食專案，每晚6353元起，含早餐、永續概念下午茶組合與VOLVO自駕體驗，凡預約試駕，即可獲得限量 VOLVO 品牌小禮，還能體驗到VOLVO創世代北歐極致純電休旅 EX30 車款。

▲預約指定專案可免費試駕VOLVO車款。

針對此次專案特別以環保永續為概念設計的下午茶組合，其中飲品選項「極光拿鐵」選用抹茶與燕麥奶調製，展現北歐自然意象與低碳選擇；「純淨冰河特調」則以藍柑橘與氣泡水呈現冰河清新感，靈感源自 VOLVO 電動車的零碳排理念，傳遞 VOLVO 凱銳汽車對環保節能的持續性承諾。

高雄英迪格酒店「INtopia 寵物友善住房」一泊二食專案，可依顧客需求預約7款 VOLVO 車型，包括經典休旅系列 XC40、XC60、XC90，動感旅行車 V60，純電休旅 EX40、EC40，並有機會優先體驗全新發表的創世代北歐極致純電休旅 EX30，所有車款依現場提供為準，並搭配原廠寵物精品配件，提供萌寵安心舒適共乘。