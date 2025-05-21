ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

越南「共咖啡」台灣二店5／24開幕　招牌椰子咖啡冰沙買一送一

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲共咖啡台灣第二家店「光復南店」5/24開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

到越南必喝的「共咖啡Cộng Cà Phê」台灣二店確定5月24日跟大家見面，地點就位於光復南路上，整棟建築延續品牌一貫墨綠色基調。慶祝開幕，當天招牌椰子咖啡冰沙買一送一。

已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「共咖啡」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第一家門市（台北總店）落腳台北車站附近的開封街上，去年8月1日開幕。經過半年後，品牌在台北市光復南路開出第二家店「光復南店」，5月24日正式開幕，當天招牌椰子咖啡冰沙買一送一。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲共咖啡光復南店空間設計以越南戰後復甦的家庭生活景象為主。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

共咖啡光復南店雖然也是延續品牌一貫的懷舊風格及墨綠色基調，但不同於台灣首店的越南軍營氛圍，空間設計靈感源自越南戰後復甦的家庭生活景象，透過大圓桌、煤油燈、手工拼接家具、鮮豔大花布等元素，呈現當時的社會氛圍與居家習慣，而舊式家用品改造而成的燈飾與裝置，則是展現「舊物再生」的美學與精神。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲2樓的戶外座位區。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲3樓的戶外座位區。

共咖啡光復南店共有3層樓，2樓與3樓是主要座位區，都有大片透明玻璃窗隔出戶外區，玻璃窗外能清晰看見街道景象與綠意盎然的樹木，營造出都市中難得的自然感。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲越南棕咖啡（左）、越南白咖啡（右）。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲椰子綠米冰沙（左）、中椰子咖啡冰沙（右）、綠米糕（右下）。

▲共咖啡二店。（圖／記者黃士原攝）

▲越南牛肉河粉。

與台灣總店一樣，光復南店供應的飲品，除了招牌椰子咖啡冰沙，還有越南咖啡、越南高山茶、越南PHO咖啡、越南在地飲品及新鮮水果飲品的品項，價格89元起。其中椰子咖啡冰沙、椰子PHO咖啡冰沙、椰子可可冰沙、椰子綠豆冰沙及椰子綠米冰沙是經典的5款飲品。此外，5月中總店開始提供的越南牛肉河粉，這裡也吃得到，每碗售價170元。

慶祝光復南店開幕，當天推出招牌椰子咖啡冰沙買一送一，台北總店則是5月24日至25日全品項飲品89折優惠。

▲日式喫茶屋「箱庭 山本屋」進駐台北市大安區「0km山物所」。（圖／記者黃士原攝）

另外，進駐台北市大安區「0km山物所」的日式喫茶屋「箱庭 山本屋」，是「京町 山本屋」的姊妹品牌，目前已開始試營運，5月22日正式開幕，名稱取自日文「箱庭（はこにわ）」，原是江戶末期至明治時期流行的縮景藝術，即在小巧的箱中精緻擺放人偶、庭園、建築，營造出一個理想且完整的小世界。

由於這裡原本就是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，業者以日本庭園中「枯山水」的侘寂美學角度，跨界用甜點轉化成視覺語彙，呼應這寧靜的森林庭園。

▲每日限量5份的「枯山水盤（380元）」。（圖／記者黃士原攝）

茶屋內主要提供美味洋式輕食（包含套餐）、自家製特色甜點、千層麵、吐司、沙拉與義式冰淇淋，單價80元起，其中2款枯山水造型的甜點只有這裡吃得到。「枯山水盤（380元，每日限量5份）」以白色紋路盤子象徵白砂，以抹茶慕斯包裹抹茶海綿蛋糕代表蓬萊山，中間後方是海苔粉包裹紅豆紫蘇大福則是代表蘚苔巨石，中間前方則是抹茶餅乾碎包裹抹茶蕨餅，並放上萬壽菊葉。

關鍵字： 美食雲 共咖啡 Cộng Cà Phê

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

女孩嫁大21歲老公很幸福　她曝說話古板背後藏深意

推薦閱讀

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

米其林三星「態芮」宣布回歸

米其林三星「態芮」宣布回歸

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

線上旅展開搶！住沖繩新飯店2千有找

線上旅展開搶！住沖繩新飯店2千有找

左營傳承50年的眷村老口味！

左營傳承50年的眷村老口味！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

2大手搖飲周三最新好康快看

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

旭集微風店明天早上10點開放訂位

左營傳承50年的眷村老口味！

熱門行程

最新新聞更多

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

米其林三星「態芮」宣布回歸

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366