越南「共咖啡」台灣二店5／24開幕　招牌椰子咖啡冰沙買一送一

▲共咖啡台灣第二家店「光復南店」5/24開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

到越南必喝的「共咖啡Cộng Cà Phê」台灣二店確定5月24日跟大家見面，地點就位於光復南路上，整棟建築延續品牌一貫墨綠色基調。慶祝開幕，當天招牌椰子咖啡冰沙買一送一。

已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「共咖啡」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第一家門市（台北總店）落腳台北車站附近的開封街上，去年8月1日開幕。經過半年後，品牌在台北市光復南路開出第二家店「光復南店」，5月24日正式開幕，當天招牌椰子咖啡冰沙買一送一。

▲共咖啡光復南店空間設計以越南戰後復甦的家庭生活景象為主。

共咖啡光復南店雖然也是延續品牌一貫的懷舊風格及墨綠色基調，但不同於台灣首店的越南軍營氛圍，空間設計靈感源自越南戰後復甦的家庭生活景象，透過大圓桌、煤油燈、手工拼接家具、鮮豔大花布等元素，呈現當時的社會氛圍與居家習慣，而舊式家用品改造而成的燈飾與裝置，則是展現「舊物再生」的美學與精神。

▲2樓的戶外座位區。

▲3樓的戶外座位區。

共咖啡光復南店共有3層樓，2樓與3樓是主要座位區，都有大片透明玻璃窗隔出戶外區，玻璃窗外能清晰看見街道景象與綠意盎然的樹木，營造出都市中難得的自然感。

▲越南棕咖啡（左）、越南白咖啡（右）。

▲椰子綠米冰沙（左）、中椰子咖啡冰沙（右）、綠米糕（右下）。

▲越南牛肉河粉。

與台灣總店一樣，光復南店供應的飲品，除了招牌椰子咖啡冰沙，還有越南咖啡、越南高山茶、越南PHO咖啡、越南在地飲品及新鮮水果飲品的品項，價格89元起。其中椰子咖啡冰沙、椰子PHO咖啡冰沙、椰子可可冰沙、椰子綠豆冰沙及椰子綠米冰沙是經典的5款飲品。此外，5月中總店開始提供的越南牛肉河粉，這裡也吃得到，每碗售價170元。

慶祝光復南店開幕，當天推出招牌椰子咖啡冰沙買一送一，台北總店則是5月24日至25日全品項飲品89折優惠。

▲日式喫茶屋「箱庭 山本屋」進駐台北市大安區「0km山物所」。（圖／記者黃士原攝）

另外，進駐台北市大安區「0km山物所」的日式喫茶屋「箱庭 山本屋」，是「京町 山本屋」的姊妹品牌，目前已開始試營運，5月22日正式開幕，名稱取自日文「箱庭（はこにわ）」，原是江戶末期至明治時期流行的縮景藝術，即在小巧的箱中精緻擺放人偶、庭園、建築，營造出一個理想且完整的小世界。

由於這裡原本就是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，業者以日本庭園中「枯山水」的侘寂美學角度，跨界用甜點轉化成視覺語彙，呼應這寧靜的森林庭園。

▲每日限量5份的「枯山水盤（380元）」。（圖／記者黃士原攝）

茶屋內主要提供美味洋式輕食（包含套餐）、自家製特色甜點、千層麵、吐司、沙拉與義式冰淇淋，單價80元起，其中2款枯山水造型的甜點只有這裡吃得到。「枯山水盤（380元，每日限量5份）」以白色紋路盤子象徵白砂，以抹茶慕斯包裹抹茶海綿蛋糕代表蓬萊山，中間後方是海苔粉包裹紅豆紫蘇大福則是代表蘚苔巨石，中間前方則是抹茶餅乾碎包裹抹茶蕨餅，並放上萬壽菊葉。