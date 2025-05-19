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台北「TTE旅展」5／23開跑！日本買一送一　機票799元起

▲「2025台北國際觀光博覽會TTE」展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北國際觀光博覽會TTE」展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2025台北國際觀光博覽會TTE」將於5月23日至26日在台北世貿登場。今年參展廠商較去年成長近40%，包含10國海外單位、4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、民宿及20個中央單位及縣市政府等，數量達350家。主辦單位預估，旅展四天將湧入30萬觀展人潮，比去年多2成。

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏指出，去年有250家廠商參展，今年增至350家，總攤位數為850格，主要集中在旅行社、海外單位增加，10國包括日本、南韓、中國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等各國觀光局與海外業者。旅展四天下來，預計能吸引30萬觀展人潮，至少比去年多2成。

▲「2025台北國際觀光博覽會TTE」展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏指出，TTE旅展四天下來，預計能吸引30萬觀展人潮，至少比去年多2成。（圖／記者彭懷玉攝）

談及線上旅展提前開跑，是否會壓縮到實體旅展的賣況？駱炫宏認為，應該不會影響太多，線上和實體有著不同客群。她說，出國行程中以日本、韓國、東南亞最熱門，各家旅行社也在旅展中推出下半年特別優惠，國內飯店餐券也有下殺到3折好康。

▲▼中華航空今與波音簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單。（圖／華航提供）

▲中華航空近日與波音簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單。（示意圖／華航提供）

華航、長榮航空與台灣虎航於展前記者會公布2025最新航線及TTE限定優惠。華航下殺最低77折優惠與限量好禮，購票並完成會員登錄還有機會抽中「全球不限航點雙人來回機票＋機場凱悅住宿」，TTE展場與線上旅展同步優惠，台北飛香港2,997起、曼谷4,620起，舊金山15,960元起，飛往加州安大略也不到兩萬元，5月28日起台北直飛石垣島，只要6,552元起，以上均未稅。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（示意圖／長榮航空提供）

長榮航空主打桃園往返東京、大阪、香港等航線的限時優惠，推出桃園-香港來回最低3,230元起的優惠，並展示波音787-9第四代豪華經濟艙座椅，讓民眾現場體驗類比商務艙等，並推出LINE問答抽獎活動，贈送飛機模型與旅展折扣碼。台灣虎航則祭出線上旅展破盤價，5月23日上午10點開搶，單程未稅799元起，旅行期間為5月23日起至10月25日，且旅展現場設置AI拍貼機，讓民眾留下專屬紀念。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」(Disney Adventure)將於12月15日啟航，一開賣即被搶購一空，可樂、東南、易飛旅遊、尊榮假期將在旅展現場，向民眾介紹迪士尼遊輪魅力。其他郵輪行程包括易飛網「歌詩達郵輪-莎倫娜號」佐世保、鹿兒島自主遊6天，歌詩達指定暑期航段第三人0元、內艙每房再享減6,000元；五福旅遊「維京遊輪伊敦號」秋楓聖誕航次已開賣，限時早鳥每房減2萬元，加碼贈送日韓上網卡；尊榮假期推出「MSC榮耀號（基隆港）」多樣航程，玩遍沖繩、鹿兒島、濟州、福岡、石垣島。

▲▼九州大分縣臼杵石佛賞櫻，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲九州大分縣臼杵石佛賞櫻。（示意圖／記者蔡玟君攝）

隨著台幣升值逾10%，日圓換匯超划算，易飛旅遊祭出「日本九州5日買一送一」只要30,900元（第二人0元）；東南旅遊推出日本北海道、九州、東京等熱門行程3萬有找、首爾免萬元等行程，「韓國5日不進人蔘保肝」展場優惠17,900元；五福旅遊「東京河口湖溫泉5日」24,999元起，第二人減4000元。

國內飯店部分，台北遠東香格里拉首度攜手Mega50餐飲及宴會進駐TTE旅展，推出22折起住宿券，「尊榮客房」平日雙人一晚套組「買10送2」特價68,990元（原價逾30萬）。禧榕軒大飯店更祭出超殺「五星尊爵雙人遊住宿券」5,555元（原價28,800元），限量19折。六福集團首次參展，推出「台北六福萬怡酒店度假輕旅行券」優惠價5,399元（原價15,576元），下殺35折。

▲台北六福萬怡酒店豪華客房,一禮莊園經典花束。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

村却國際溫泉酒店則推出「買10送4」限量組合，現場免費升等房型，最低5折起。力麗觀光集團也不缺席，帶來聯合住宿券優惠價3,300元（原價7,700元），多館均可通用。

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