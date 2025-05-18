東京迪士尼海洋夢幻泉鄉攻略！3設施DPA該不該買？實測告訴你

▲東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」園區入口可看到彼得潘、艾莎雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

東京迪士尼海洋第8座園區「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」於2024年開幕後即成為最受歡迎的園區，園方從今年4月起更新入園規定，玩園內4個遊樂設施改採現場排隊，或可付費購買迪士尼尊享卡（DPA）。《ETtoday新聞雲》實測，告訴你遊樂設施亮點，以及迪士尼尊享卡值不值得買、如何購買等實用問題集。

▲▼夢幻泉鄉內有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3個主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」內分別有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3個主題園區、4個最新遊樂設施。從今年4月起，開放所有遊客能自由進出園區拍照、購物，若想玩遊樂設施，也不用抽免費的預約等候卡（SP），而是改採現場排隊，或可購買迪士尼尊享卡（DPA）減少等候時間。

▲▼小飛俠遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小飛俠遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／記者蔡玟君攝）

其中，小飛俠園區內共有2個設施，包括乘坐式3D設施「小飛俠的夢幻島歷險記」，帶領旅客登上夢幻島，在天空中飛翔，還有親眼目睹彼得潘和虎克船長的決鬥；另一個為「奇妙仙子妙妙小車」，搭上妙妙小車，隨著車子毫無預警的旋轉，看妙妙仙子的一個個奇幻世界場景。

▲▼樂佩公主森林內的遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

代表《魔髮奇緣》的「樂佩公主森林」內的遊樂設施為「樂佩公主天燈盛會」，搭上漂流式乘坐設施，看樂佩公主在高塔唱歌，再前往年度天燈盛會，看最夢幻唯美的場景，也是最好拍的遊樂設施。冰雪奇緣園區的遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」，目前維護至5月底為止，暫停對外開放。

作為現在東京迪士尼海洋最受歡迎的園區，每天都有大批遊客前往，若想玩更多遊樂設施，付費的「迪士尼尊享卡（DPA）」就是能讓旅客節省時間的快速通關，但到底值不值得購買？經記者實測，以下整理出常見問題集，供旅客未來前往遊玩時參考。

▲▼遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」可購買快速通關的「迪士尼尊享卡（DPA）」。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題1：哪些設施適用迪士尼尊享卡（DPA）？

「夢幻泉鄉」內共有4個遊樂設施，其中小飛俠的「小飛俠的夢幻島歷險記」、樂佩公主森林的「樂佩公主天燈盛會」和冰雪奇緣的「安娜與艾莎的冰雪之旅」3個遊樂設施可以購買DPA。小飛俠區域內的第2個遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」只能現場排隊。

▲透過迪士尼APP可購買迪士尼尊享卡（DPA），上圖為「樂佩公主天燈盛會」設施的迪士尼尊享卡。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題2：迪士尼尊享卡（DPA）值得買嗎？

根據記者實測後，認為在購買DPA前，應先透過迪士尼APP內確認遊樂設施的預估現場排隊時間多久，以及目前可買到的DPA時段比較後判斷是否要買。

以遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」舉例，記者於入園當天早上10點50分抵達夢幻泉鄉園區，透過APP發現該設施預估排隊時間為90分鐘，而可購買的DPA時段為11點35分，則推薦購買，旅客可以利用中間空檔時間在園區拍照、購物，反之若能買的DPA時段比排隊還久，則建議現場排隊。

▲購買迪士尼尊享卡（DPA）後，APP會顯示購買時段（上圖藍字處）。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題3：我可以一次購買想玩的所有遊樂設施的迪士尼尊享卡（DPA）嗎？

不行。根據東京迪士尼海洋規定，一張門票一次只能購買一個設施的DPA，必須在使用完畢後才能購買下一個。

常見問題4：使用迪士尼尊享卡（DPA）多快可以玩到設施？

依據當天排隊人潮多寡，排到設施時間也不一定，但依據記者實際使用DPA玩「樂佩公主天燈盛會」為例，從刷條碼進入排隊到實際搭上設施，僅花約5-10分鐘就玩到。

▲▼東京迪士尼海洋內部分商店內也有販售迪士尼尊享卡（DPA）。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題5：迪士尼尊享卡（DPA）只能透過APP購買嗎？

迪士尼尊享卡除了可以透過APP購買外，部分園內商店也可購買，距離「夢幻泉鄉」最近的購買地點是達菲周邊商店「失落河探險用品（ロストリバーアウトフィッター，Lost River Outfitters）」，店內設有DPA專賣櫃檯，只要出示門票，即可請店員協助購買。

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