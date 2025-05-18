ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉攻略！3設施DPA該不該買？實測告訴你

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」園區入口可看到彼得潘、艾莎雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

東京迪士尼海洋第8座園區「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」於2024年開幕後即成為最受歡迎的園區，園方從今年4月起更新入園規定，玩園內4個遊樂設施改採現場排隊，或可付費購買迪士尼尊享卡（DPA）。《ETtoday新聞雲》實測，告訴你遊樂設施亮點，以及迪士尼尊享卡值不值得買、如何購買等實用問題集。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉樂佩公主森林遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼夢幻泉鄉內有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3個主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉小飛俠夢幻島園區。（圖／記者蔡玟君攝）

「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」內分別有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3個主題園區、4個最新遊樂設施。從今年4月起，開放所有遊客能自由進出園區拍照、購物，若想玩遊樂設施，也不用抽免費的預約等候卡（SP），而是改採現場排隊，或可購買迪士尼尊享卡（DPA）減少等候時間。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉小飛俠夢幻島園區遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小飛俠遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉小飛俠夢幻島園區遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉小飛俠夢幻島園區遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小飛俠遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉小飛俠夢幻島園區遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／記者蔡玟君攝）

其中，小飛俠園區內共有2個設施，包括乘坐式3D設施「小飛俠的夢幻島歷險記」，帶領旅客登上夢幻島，在天空中飛翔，還有親眼目睹彼得潘和虎克船長的決鬥；另一個為「奇妙仙子妙妙小車」，搭上妙妙小車，隨著車子毫無預警的旋轉，看妙妙仙子的一個個奇幻世界場景。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉樂佩公主森林遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼樂佩公主森林內的遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉樂佩公主森林遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

代表《魔髮奇緣》的「樂佩公主森林」內的遊樂設施為「樂佩公主天燈盛會」，搭上漂流式乘坐設施，看樂佩公主在高塔唱歌，再前往年度天燈盛會，看最夢幻唯美的場景，也是最好拍的遊樂設施。冰雪奇緣園區的遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」，目前維護至5月底為止，暫停對外開放。

作為現在東京迪士尼海洋最受歡迎的園區，每天都有大批遊客前往，若想玩更多遊樂設施，付費的「迪士尼尊享卡（DPA）」就是能讓旅客節省時間的快速通關，但到底值不值得購買？經記者實測，以下整理出常見問題集，供旅客未來前往遊玩時參考。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉樂佩公主森林遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」可購買快速通關的「迪士尼尊享卡（DPA）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉樂佩公主森林遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題1：哪些設施適用迪士尼尊享卡（DPA）？

「夢幻泉鄉」內共有4個遊樂設施，其中小飛俠的「小飛俠的夢幻島歷險記」、樂佩公主森林的「樂佩公主天燈盛會」和冰雪奇緣的「安娜與艾莎的冰雪之旅」3個遊樂設施可以購買DPA。小飛俠區域內的第2個遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」只能現場排隊。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉尊享卡（DPA）購買。（圖／記者蔡玟君攝）

▲透過迪士尼APP可購買迪士尼尊享卡（DPA），上圖為「樂佩公主天燈盛會」設施的迪士尼尊享卡。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題2：迪士尼尊享卡（DPA）值得買嗎？

根據記者實測後，認為在購買DPA前，應先透過迪士尼APP內確認遊樂設施的預估現場排隊時間多久，以及目前可買到的DPA時段比較後判斷是否要買。

以遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」舉例，記者於入園當天早上10點50分抵達夢幻泉鄉園區，透過APP發現該設施預估排隊時間為90分鐘，而可購買的DPA時段為11點35分，則推薦購買，旅客可以利用中間空檔時間在園區拍照、購物，反之若能買的DPA時段比排隊還久，則建議現場排隊。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉尊享卡（DPA）購買。（圖／記者蔡玟君攝）

▲購買迪士尼尊享卡（DPA）後，APP會顯示購買時段（上圖藍字處）。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題3：我可以一次購買想玩的所有遊樂設施的迪士尼尊享卡（DPA）嗎？

不行。根據東京迪士尼海洋規定，一張門票一次只能購買一個設施的DPA，必須在使用完畢後才能購買下一個。

常見問題4：使用迪士尼尊享卡（DPA）多快可以玩到設施？

依據當天排隊人潮多寡，排到設施時間也不一定，但依據記者實際使用DPA玩「樂佩公主天燈盛會」為例，從刷條碼進入排隊到實際搭上設施，僅花約5-10分鐘就玩到。

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉尊享卡（DPA）購買。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋內部分商店內也有販售迪士尼尊享卡（DPA）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼海洋夢幻泉鄉尊享卡（DPA）購買。（圖／記者蔡玟君攝）

常見問題5：迪士尼尊享卡（DPA）只能透過APP購買嗎？

迪士尼尊享卡除了可以透過APP購買外，部分園內商店也可購買，距離「夢幻泉鄉」最近的購買地點是達菲周邊商店「失落河探險用品（ロストリバーアウトフィッター，Lost River Outfitters）」，店內設有DPA專賣櫃檯，只要出示門票，即可請店員協助購買。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京迪士尼海洋 東京旅遊 日本旅遊 夢幻泉鄉 亞洲旅遊 關東旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

推薦閱讀

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

北歐追極光　保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村

北歐追極光　保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村

實測！東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買？

實測！東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買？

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

竹子湖繡球開近5成！最美花期曝

竹子湖繡球開近5成！最美花期曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

實測！東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買？

北歐追極光　保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

台北老派咖啡廳「上千本漫畫」免費看

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

黃仁勳最愛麵包「日銷900個」

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

2家手搖飲新店開幕優惠一次看

熱門行程

最新新聞更多

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

北歐追極光　保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村

實測！東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買？

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366