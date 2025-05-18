竹子湖繡球花開近5成！最美觀賞期曝　業者：今年會大爆量

▲陽明山竹子湖迎來繡球花季，「曹家花田香」預計在5月25日進入最佳觀賞期。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

在竹子湖繡球花季23日正式登場前，山上已陸續開出近5成的花況，其中，曹家花田香花開約5成，以水藍色無盡夏、粉色未來兩品種先行滿開，預計在5月25日進入最佳觀賞期，業者認為，今年的花況會大爆量，民眾不妨把握6月底前來訪。

▲竹子湖「曹家花田香」繡球花季16日提前開跑。（圖／記者彭懷玉攝）



曹家花田香繡球花季在16日提前開跑，目前整體花況已來到5成左右，闆娘曹瑞芸說，今年花況會很好，不輸給疫情期間2022年的盛況，她認為，5月25日至6月中花況最美，並在6月底進入尾聲，接著8月輪到金針花盛開。

▲▼水藍色繡球花「無盡夏」已近滿開，而粉紅色的花球則是「未來」，此兩品種最先盛開。（圖／記者彭懷玉攝）



漫步花團錦簇的花園，局部水藍色繡球花已近滿開，是經典的「無盡夏」品種，而粉紅色的花球則是「未來」，此兩品種最先盛開，繼續往下走會發現園內的新造景，曹瑞芸說，這是參加比賽的「穿越の昭和年代」，縈繞滿滿的日式風情。

▲參加比賽的「穿越の昭和年代」造景，縈繞滿滿的日式風情。（圖／記者彭懷玉攝）



曹家花田香花季期間收取150元門票，可折抵園內的DIY活動（永生花盆栽）、部分花藝商品，或折抵穀物、百香果、桂花、桑葉等農產品研發的飲品，花季期間不提供奶類飲品。但她也坦言繡球花熱潮在前年退燒，她在思考要開發在地伴手禮，特別是可食用的養生類點心，會參考宜蘭米餅的成功經驗做整合。

▲擅長花藝的曹瑞芸，在修剪時會運用層次手法，讓花長得整齊、不凌亂。（圖／記者彭懷玉攝）



▲室內部分，今年選用紫白系列的花搭配蝴蝶，營造「精靈國度」的感覺。（圖／記者彭懷玉攝）

圓潤飽滿的花球正席捲竹子湖各大農場！高家繡球花田竹子湖第二園區、萬里第三園區在辛勤澆灌後，均開出比臉還大的花朵，排成比人還高的花牆；大梯田繡球季5月17日至7月1日開跑；名陽匍休閒農莊約綻放5成，業者說，可以先至園區外圍確認花況再決定是否購買入園。

▲高家繡球花田第二園區花況。（圖／翻攝自高家繡球花田）



大賞園白色繡球花已開7、8成，紅藍紫色開了2、3成，繡球花季會在5月23日到6月22日登場，民眾可以先至各大農場粉專或致電確認花況，再挑選喜歡的農場前往。

▲名陽匍休閒農莊目前開約5成。（圖／翻攝自名陽匍休閒農莊）



值得一提的是，初夏的竹子湖比平地氣溫低上6度左右。竹子湖地區的繡球花生長環境得天獨厚，濕潤的氣候與土壤特性為繡球花提供了理想的生長條件，紫、藍、粉、白等各色繡球花在山區步道綻放，如「頂湖環狀步道」、「陽明溪溪畔步道」均找得到其蹤跡。

大地工程處土石流防治科科長朱信安指出，步道沿溪流水圳而砌、平緩好走，是假日踏青、賞花的優質路線，其中頂湖地區的環狀步道，是山坡地的無障礙友善空間，坡度平緩舒適，透水性工法讓步道防濕易行，從嬰孩到行動不便者都適合探索。

▲▼「青楓步道」被網友譽為竹子湖魔幻森林。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，全長約500公尺，卻風景如畫的「水車寮步道」十分推薦，時不時飄散過來的霧氣，點綴出初夏限定的場景。而又被網友譽為竹子湖魔幻森林的「青楓步道」，左邊是竹子湖溪，右邊是曹家花田香和大梯田花卉生態農園，上段會走在青楓林中，鬱鬱蔥蔥相當療癒，皆能盡情巡遊。

▲竹子湖繡球花季將於5月23日至6月22日登場，各農園位置一次看。點圖可放大。（圖／大地處提供）



然而，近日天氣不穩定，遊客上山請攜帶雨具、小心腳步，同時也請落實無痕山林的原則，個人垃圾帶下山，共同守護山林原貌。

