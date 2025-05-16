走在溪流上！陽明山最新「草山觀瀑吊橋」　避暑秘境搭車就到

▲猴崁古道「草山觀瀑吊橋」將成陽明山最新避暑勝地。（影／記者彭懷玉攝）



▲猴崁古道於四月中完成整修，最引人矚目的即是新設置「草山觀瀑吊橋」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山堪稱台北人的後花園，近日再新增一處繩索吊橋，能體驗走在溪流之上、觀賞瀑布奔騰而下，還可以將雙腳浸泡在冰涼溪水中，在熱如蒸籠的夏季，特別忘憂解悶。四月完工後已吸引不少遊客慕名而來。

▲猴崁古道多了「草山觀瀑吊橋」及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／記者彭懷玉攝）



猴崁古道於四月中完成整修，最引人矚目的即是新設置「草山觀瀑吊橋」，長約21公尺的吊橋，串連猴崁古道及十八份圳步道，彎曲的橋身成為山林中的微笑曲線。步行其中，會感受輕微晃動，增添刺激和趣味，腳底是滾滾的磺溪，一旁還有瀑布傾瀉而下，十分壯觀。

▲▼轉乘小8、小9至「圳內」站下車，看見猴崁古道指標，再往上行約5分鐘，即可看到吊橋和瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）



值得注意的是，由於橋身狹窄，一次最多僅能通行8人，且同時間只能單一方向進出，建議一次不要超過3人，以策安全。

▲▼由於橋身狹窄，一次最多僅能通行8人，且同時間只能單一方向進出；旁有瀑布傾瀉而下。（圖／記者彭懷玉攝）



▲將雙腳浸泡在冰涼溪水中，在熱如蒸籠的夏季，特別忘憂解悶。（圖／記者彭懷玉攝）



若沒有開車的民眾，從捷運北投站轉乘小8、小9至「圳內」站下車，看見猴崁古道指標，再往上行約5分鐘，即可看到吊橋和瀑布。步道另一頭接到十八份圳步道，旁有潺潺水圳流過，還會看到紫、黃相間的稻田，令人心曠神怡。

▲▼另一頭接到十八份圳步道，旁有潺潺水圳流過，還會看到紫、黃相間的稻田，令人心曠神怡。（圖／記者彭懷玉攝）



猴崁水圳是日治時期開闢的灌溉渠道，引用磺溪上游的水流，以灌溉青春嶺一帶的農田，蘊含豐富歷史記憶。大地處表示，在保持步道周邊自然林相及地貌的同時，也串聯陽明山區的水源地與生態景觀，讓行走其中的山友沉浸於寧靜壯麗的原始風光。

▲▼情人瀑布坐落於硫磺谷遊憩區的行義橋旁，從公車站牌步行3分鐘即達。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，情人瀑布坐落於硫磺谷遊憩區的行義橋旁，四周綠蔭茂密，豐沛水源沿山壁落下，還有機會一睹彩虹於深潭中若隱若現，搭車到「大同之家」站下車，步行3分鐘就到，即便沒開車也方便遊玩。