陽明山水圳步道秘境！聽流水聲、賞粉嫩櫻花　收進大台北無敵風光

▲陽明山「十八份水圳步道」入口處便有八重櫻迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山賞櫻兼踏青！別於花鐘、噴水池一帶的喧囂，「十八份水圳步道」相對靜謐，上行時沿途聆聽潺潺流水聲，還能欣賞盛放的八重櫻、三色櫻，眺望紗帽山及大台北風光，漫步其中，將煩憂拋諸九霄雲外。

▲「十八份水圳」位於北投泉源里，留存百年前闢建的圳路，至今仍蜿蜒在大屯山系中。（圖／記者彭懷玉攝）

▲離入口處步行約3分鐘，途經一處水池及湖中島，農地種植的櫻花林與山巒映襯，如畫中風景。（圖／記者彭懷玉攝）



粉嫩櫻花點綴翠綠山頭，是當下最美的風景，除了陽明山花季所在地的陽明公園、花鐘、噴水池之外，鑽進秘境步道也別具一番趣味。

「十八份水圳」位於北投泉源里，留存百年前闢建的圳路，至今仍蜿蜒在大屯山系中，沿著川流不息的水圳悠遊，可見水池旁圍繞的櫻花林與山巒映襯，並收進台北盆地的無敵景致。

▲台北101、新光大樓等知名地標均藏身雲霧之中；三色櫻（椿寒櫻）15日花況。（圖／記者彭懷玉攝）

步道入口處，迎接旅人的是桃紅色的八重櫻，吸引路過民眾爭相合影。繼續前進，又名三色櫻的椿寒櫻，色澤呈現粉紅色，夾道綻放形成一條粉色隧道，為步道增添浪漫色彩。愈往上走，左手邊風景越吸引人，台北101、新光大樓等知名地標均藏身雲霧之中，天空澄澈時想必更具可看性。

▲▼粉色的三色櫻（椿寒櫻）綻放；遠方是文化大學校舍。（圖／記者彭懷玉攝）



大地處在2018年進行整體環境改善，整頓雜亂空間，並以當地陶藝、櫻花及田野農村等特色元素，打造包含樂山、樂水平台，能一覽紗帽山景致；沿十八份水圳步道往上走，即可到達位於步道終點的楓香觀景台。需提醒的是，部分路段坡度頗陡、狹窄，需多加留意腳步。

▲回程時，居高臨下的位置視野更佳，一面深呼吸，一面感受大自然的脈動。（圖／記者彭懷玉攝）

回程時，居高臨下的位置視野更佳，一面深呼吸，一面感受大自然的脈動。鄰近還有東昇步道、鼎筆橋步道及風尾步道等步徑，交錯形成環狀路網，可依照個人行程安排路線，漫步清幽的步道小徑，享受蟲鳴、水聲交織成的自然交響樂。

▲內湖碧山巖步道櫻花隧道也開花了。（圖／網友Chao TI KO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權 ）



不只陽明山，內湖碧山巖「圓覺寺步道」櫻花也開花了！粉色椿寒櫻沿著階梯兩旁綻放，圍繞成一條櫻花隧道，與佛寺莊嚴的意境形成一季最美的畫面。目前已有不少網友分享近滿開盛況，想朝聖的民眾可導航至「碧山巖停車場」（內湖區碧山路24號），或是搭小2公車，至圓覺寺站，下了車即可看到櫻花步道，還能到寺廟參拜祈福，或是轉往白石湖社區採草莓。