鯉魚潭賞螢圓滿落幕！多項環境課程持續登場　邀您探索生態之美

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2025年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」於5月3日圓滿落幕！活動期間吸引眾多民眾參與，與家人朋友一同走入自然，在專業導覽員的帶領下，夜訪螢光閃爍的潭南步道，留下難忘回憶。來自各地的遊客不僅欣賞到火金姑點綴夜空的絕美景緻，也透過生態解說認識螢火蟲與其棲地，感受自然生態的奧妙與珍貴。

▲鯉魚潭螢火蟲與星軌。

今年賞螢活動秉持綠色旅遊與生態旅遊理念，結合「台灣好行」火金姑賞螢專車、在地友善農園以及合法旅宿業者，讓民眾在低碳移動中認識自然、在地文化與永續共生的價值。同時，也鼓勵遊客盡請不使用照明工具、降低光害，共同守護螢火蟲及其脆弱的棲息地。

▲環境教育阿美族傳統文化與民俗植物應用。

縱管處許宗民處長表示，賞螢活動雖然告一段落，但對自然的好奇與學習不必就此停止。本處位於鯉魚潭的環境教育中心提供多元化的生態課程，包括蓋植物觀察、鳥類生態、人工濕地、人文歷史及夜間自然觀察等面向，適合各年齡層民眾參加，無論是親子共學、校外教學，或是公司、機關等團體都能報名，是延伸螢火蟲之旅、接近自然、與學習環境知識的絕佳選擇。

夜晚的鯉魚潭可不只有螢火蟲，走在步道上，只要細心聆聽，就能聽見蛙鳴此起彼落。特別是在溪流邊，有時會聽見一聲宏亮的「啾」——這不是鳥叫，而是來自俗稱「鳥蛙」的斯文豪氏赤蛙。除此之外，這裡也有保育類動物，如領角鴞棲息，是觀察野生動物的絕佳地點。

▲環境教育-夜間觀察。

縱管處誠摯邀請您持續關注與參與鯉魚潭的自然教育與旅遊體驗，一起用行動愛護環境、欣賞生態、實踐永續。

如欲了解環境教育課程與生態活動資訊，歡迎至鯉魚潭環境教育中心官網查詢，讓我們在四季更迭中，一同走進自然、傾聽土地的聲音！

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