ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鯉魚潭賞螢圓滿落幕！多項環境課程持續登場　邀您探索生態之美

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2025年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」於5月3日圓滿落幕！活動期間吸引眾多民眾參與，與家人朋友一同走入自然，在專業導覽員的帶領下，夜訪螢光閃爍的潭南步道，留下難忘回憶。來自各地的遊客不僅欣賞到火金姑點綴夜空的絕美景緻，也透過生態解說認識螢火蟲與其棲地，感受自然生態的奧妙與珍貴。

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

鯉魚潭螢火蟲與星軌。

今年賞螢活動秉持綠色旅遊與生態旅遊理念，結合「台灣好行」火金姑賞螢專車、在地友善農園以及合法旅宿業者，讓民眾在低碳移動中認識自然、在地文化與永續共生的價值。同時，也鼓勵遊客盡請不使用照明工具、降低光害，共同守護螢火蟲及其脆弱的棲息地。

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

環境教育阿美族傳統文化與民俗植物應用。

縱管處許宗民處長表示，賞螢活動雖然告一段落，但對自然的好奇與學習不必就此停止。本處位於鯉魚潭的環境教育中心提供多元化的生態課程，包括蓋植物觀察、鳥類生態、人工濕地、人文歷史及夜間自然觀察等面向，適合各年齡層民眾參加，無論是親子共學、校外教學，或是公司、機關等團體都能報名，是延伸螢火蟲之旅、接近自然、與學習環境知識的絕佳選擇。

夜晚的鯉魚潭可不只有螢火蟲，走在步道上，只要細心聆聽，就能聽見蛙鳴此起彼落。特別是在溪流邊，有時會聽見一聲宏亮的「啾」——這不是鳥叫，而是來自俗稱「鳥蛙」的斯文豪氏赤蛙。除此之外，這裡也有保育類動物，如領角鴞棲息，是觀察野生動物的絕佳地點。

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／縱管處提供，下同）

環境教育-夜間觀察。

縱管處誠摯邀請您持續關注與參與鯉魚潭的自然教育與旅遊體驗，一起用行動愛護環境、欣賞生態、實踐永續。

如欲了解環境教育課程與生態活動資訊，歡迎至鯉魚潭環境教育中心官網查詢，讓我們在四季更迭中，一同走進自然、傾聽土地的聲音！

請有意願的朋友掃描下方 QR Code，立即探索更多生態體驗與學習機會，邀您一同走進自然、學習環境知識！
 

關鍵字： 鯉魚潭 賞螢季 圓滿 落幕 生態 課程 探索

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

推薦閱讀

飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！

飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！

鯉魚潭賞螢落幕　多項生態課程持續登場

鯉魚潭賞螢落幕　多項生態課程持續登場

台灣文化進軍大阪世博　主題、視覺亮相

台灣文化進軍大阪世博　主題、視覺亮相

平日下午爽吃3.5小時　王品鍋物延長用餐時間

平日下午爽吃3.5小時　王品鍋物延長用餐時間

福隆沙雕季將登場打造迪士尼主題沙雕

福隆沙雕季將登場打造迪士尼主題沙雕

全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品

全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品

肯德基雙層青花椒咔啦雞腿堡回歸　

肯德基雙層青花椒咔啦雞腿堡回歸　

維也納最新奢華宮殿式酒店7亮點先看

維也納最新奢華宮殿式酒店7亮點先看

礦場福利社傳承下來的70年古早味

礦場福利社傳承下來的70年古早味

大車隊首季EPS2.15元創單季新高　APP用戶數續增為今年業績加分

大車隊首季EPS2.15元創單季新高　APP用戶數續增為今年業績加分

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

淡水秘境「粉白相間百合」免費賞

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

清晨就開排！台中40年市場爌肉飯老攤

高雄手工墨西哥捲餅飄香超過20年

「麥味登X史努比」聯名一次看！

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

金豬食堂開幕第2天搶排人潮變少

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

熱門行程

最新新聞更多

飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！

鯉魚潭賞螢落幕　多項生態課程持續登場

台灣文化進軍大阪世博　主題、視覺亮相

平日下午爽吃3.5小時　王品鍋物延長用餐時間

福隆沙雕季將登場打造迪士尼主題沙雕

全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品

肯德基雙層青花椒咔啦雞腿堡回歸　

維也納最新奢華宮殿式酒店7亮點先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366