台中米其林一星「文公館」宣布歇業　　6／29為最後營業日

▲台中米其林一星餐廳「文公館」宣布歇業。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台中米其林一星餐廳「文公館」昨日公告即將歇業，餐廳最後營業日為6月29日，公告也提到劃下句點主因，是富王大飯店即將展開的整修工程。

連續2年獲得《米其林指南》一星肯定的「文公館」，由擅長粵菜、法式餐點的蔣文正與林昊語兩位主廚共同掌杓，融匯中菜著重火候、西式料理講究細緻的特點，以Fine Dining套餐概念，將中式料理依開胃小品、冷前菜、熱前菜等順序，透過個人套餐形式逐道上桌，可避免傳統中式桌菜相互搶味的疑慮。

▲運用西式料理「火腿佐哈密瓜」的前菜。（圖／記者黃士原攝）

▲台中米其林一星「文公館」秋冬菜單的主菜「小寒御寒」。（圖／記者黃士原攝）

今年「台灣米其林指南」預計第3季公布，有望再摘星的文公館卻在臉書粉專公告，隨著富王大飯店即將展開整修工程，文公館也將在此劃下句點，最後營業日為6月29日。消息傳出讓許多饕客不捨，直說「希望可以換地點，不然真的太可惜了」、「台中市的標杆！太震撼了」、「天啊！我才吃一次」。

▲「Sinasera 24」前主廚楊柏偉（右）將回到台南開新餐廳，左為部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩。（圖／台南晶英提供）

另外，在Sinasera 24於今年1月結束營業後，主廚楊柏偉回到家鄉台南籌備新餐廳，他在個人臉書中提到，新餐廳將著重在台灣的傳統醬、料理手法、文化等DNA重組，希望探尋民國初期到現今的食材文化、加深與職人合作和切磋，研發值得客人千里迢迢來品嚐的菜色，希望找到跟他一樣有想法的人加入團隊。