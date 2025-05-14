美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈　月底搬到巨城購物中心

▲美式早午餐品牌「貳樓」新竹店熄燈。（圖／取自貳樓臉書）

記者黃士原／台北報導

「貳樓」是台北知名的美式早午餐品牌，2016年開出新竹店，日前品牌宣布營業到5月11日，但這並不代表退出新竹地區，預計月底進駐巨城購物中心。

貳樓餐廳主要提供美式早午餐、商業午餐、下午茶、義大利麵、三明治、漢堡、沙拉及開胃菜，其中早午餐系列頗受好評，且周一至周日全天候供應，不必挑時段就能享用。

▲「貳樓」林口露營概念店。（圖／記者黃士原攝）

貳樓近年來持續拓點，每家分店都有各自主題風格，例如台南店以早期「洋行」為設計主軸，微風南山店以伸展台結合現代美術館為設計靈感，林口店則是林口露營概念店。

不過，2016年開幕的新竹店已於5月11日熄燈，讓許多當地人覺得不捨，有人說「裡面有著很寶貴的回憶」、「太難過了，家附近少了一間愛店」、「以後不能走過去吃了」。但貳樓並沒有要離開新竹，而是搬到巨城購物中心，預計月底開幕，不少網友都留言「巨城見」。

▲TGI FRIDAYS台中崇德店5月開幕。（圖／開展集團提供）

另外，全台最「資深」的TGI FRIDAYS英才餐廳上個月歇業，台中最「新鮮」崇德餐廳則在5月初跟大家見面，占地150坪、將近200個座位，用餐空間寬敞舒適。曾在英才餐廳閉幕活動期間獲得限定紀念車票的消費者，記得在6月30日前憑券至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜3選1（可選擇香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳或英式炸魚薯條）