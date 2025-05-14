昂坪360買一送一、憑登機證打56折　「迪士尼纜車」暑假搭得到

▲鄰近香港國際機場、大嶼山的「昂坪360纜車」，是許多人來到香港會去的景點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

鄰近香港國際機場、大嶼山的「昂坪360纜車」，是許多人來到香港會去的景點，業者今（14日）宣布，配合香港迪士尼樂園20周年，暑假期間將推出11台迪士尼限定纜車，以及纜車票買一送一。此外，凡持香港快運登機證，可享全景纜車來回門票56折好康，再加贈行李寄存服務，旅客在下周的台北旅展現場就能買到。

▲昂坪360有限公司董事總經理董沛銓（右）、昂坪360有限公司銷售和營收總管謝鈞宇（左）。（圖／記者彭懷玉攝）



昂坪360有限公司董事總經理董沛銓表示，昂坪360於疫後呈現強勁的復甦，台灣旅客2025年比2024年增長71%，光是今年第一季已接近疫情前水平。為延續熱潮，業者首次以單一單位來台宣傳台北TTE旅展優惠，包含買一送一、憑登機證打56折的優惠。令迪士尼粉絲興奮的是，昂坪纜車將與香港迪士尼樂園合作，將11台水晶纜車改造成迪士尼風格，每一台會有不同IP，將樂園的歡樂帶到纜車上。

▲昂坪360於疫後呈現強勁的復甦，台灣旅客2025年比2024年增長71%；昂坪360「全景纜車」。（圖／記者彭懷玉攝）



全長5.7公里的昂坪360，是亞洲最長的雙纜索纜車系統，旅程約25分鐘，連結東涌和昂坪市集，沿途可眺望港珠澳大橋、大嶼山和天壇大佛，喜歡拍飛機的旅客，由於鄰近香港國際機場，可以看到不同型號的飛機起降，畫面十分壯觀。天氣晴朗時，甚至可以眺望澳門和珠海風光，享受遠離塵囂的氛圍。

▲昂坪360眺望港珠澳大橋和天壇大佛。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，昂坪市集也新引進人氣茶餐廳「華星冰室」，以及道地涼茶舖「寡佬茶」，讓旅客一嚐經典港味，此外還有纜車探知館、中國王朝風雲館之三國風雲等，可以進一步了解纜車的前世今生和互動式設施的樂趣；從市集走8分鐘，就能抵達天壇大佛。想深度探索，「360大嶼山文化探索深度遊導覽團」、「中華白海豚生態導覽團」，及「大澳文物酒店文化導覽團」會接續推出，系列詳情有待公布，民眾可在旅展現場找到系列商品。

被譽為「亞洲盛事之都」的香港，5月起將接續推出多場國際級藝文與娛樂活動，從世界級馬戲團到微縮藝術展，再到融合法式美學與本地文化的大型藝術節目，徜徉在濃厚文藝氣息。喜歡史迪奇的旅客，7米高的巨型祈願史迪奇登陸海港城，勢必成粉絲必追焦點。

其中，迪士尼人氣角色史迪奇空降香港最大購物中心-海港城！主題活動打造五大夏威夷風情打卡點，包括3米高的史迪奇巨偶、7米高「祈願WISHER」雕像、民俗舞蹈區「OHANA手作基地」、衝浪打卡點「HULA衝浪小店」，以及全港唯一「史迪奇主題限定店」，超過800款商品讓粉絲盡情選購，讓親子族或迪士尼迷擁有開心時光。