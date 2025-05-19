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立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

日本立山黑部六月的雪壁仍高約10公尺，壯觀程度不減，人潮相對稀少，再加上天氣回暖，許多行程還會在這時期推出特惠，整體的旅遊體驗更加分！

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲季節限定的雪壁景觀，錯過再等一整年。

暢遊立山黑部，不單只為看雪壁，更是一趟豐富的交通工具體驗之旅。沿途將搭乘立山高原巴士、登山電車、無軌電車、空中纜車等多種交通方式，穿梭於高山與深谷之間，並可一覽瀑布飛瀉、溪流潺潺、壯闊的黑部水壩，輕鬆體驗移動式的自然盛宴。

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲合掌村獲選為世界遺產，美如童話場景。

以立山黑部為中心，往四周漫遊，更不可錯過宛如童話世界的白川鄉合掌村。這座被列為世界遺產的村落，以其獨特的人字形茅草屋頂建築聞名，村中保留著純樸的生活節奏，漫步其中，彷彿時間都慢了下來，讓人不自覺沉醉在這片靜謐與美好。

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲上高地美景，是神所賜予的禮物。

另一個人氣景點是上高地，這裡被譽為「神的故鄉」，位於中部山岳國立公園之中。四周被穗高連峰、燒岳等群山圍繞，景色壯闊。如詩似畫的大正池、田代池與明神池，倒映著藍天與山巒；林間小徑是健行、大口呼吸芬多精的好去處。

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲兼六園一年四季展現不同風情。

若想感受日式庭園風情，推薦順道造訪金澤的兼六園。作為日本三大名園之一，兼六園展現四季不同風貌，古松、茶屋與園景，交織出令人屏息的畫面，池畔花草倒映水面，更添幾分靜謐與夢幻，園內每一處轉角，皆藏著匠心巧思。

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲名古屋城是日本國寶級的建築。

而從名古屋進出的立山黑部遊程，當然要留一些時間探索這座城市。先去歷史悠久的名古屋城拍照、打卡；再到熱鬧的榮町逛逛，這裡集結百貨商場、美食街與夜生活據點，無論是購物還是吃喝玩樂都能一次滿足，為整趟北陸之旅畫下精彩句點。

立山黑部看雪壁 ６月出發體驗加分 再享限時特惠（圖／shutterstock）

▲來繁華的榮町商圈，逛街、購物、大啖美食。

●推薦行程：
限時特惠【名古屋進出 立山雪牆 溫泉美食6日】世界文化遺產~合掌村 神降之地~上高地 飛驒高山小京都 金澤兼六園
https://reurl.cc/AMK10K

限時特惠【名東立山雪牆 溫泉美食6日】世界文化遺產~合掌村 神降之地~上高地 輕井澤 川越小江戶 明治神宮 淺草觀音寺
https://reurl.cc/M39dXn

●行程特色：
˙名古屋進出、不走回頭路，省去拉車之苦
˙名古屋進、東京回，暢遊兩個城市
˙立山雪壁，體驗多項交通工具
˙日本三大名園之首～金澤兼六園
˙神之故鄉～上高地

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 立山黑部 日本旅遊 雪壁 合掌村 世界遺產 上高地 兼六園 名古屋城 飛驒

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