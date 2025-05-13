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「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

▲▼大倉久和大飯店攜手人形町今半呈獻經典傳奇美味。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店攜手人形町今半呈獻經典傳奇美味。（圖／今半授權，大倉久和大飯店提供）

生活中心／綜合報導

擁有逾130年歷史的日本壽喜燒名店「人形町今半」即將首次登台，於台北大倉久和大飯店客座，帶來傳承百年的經典壽喜燒風味。此次活動由人形町今半主廚親子領軍專業團隊共13人，選用特別空運來台的頂級黑毛和牛，力求呈現與東京本店一致的極致美味，讓壽喜燒愛好者不用出國也能享受地道日式款待。

▲▼大倉久和大飯店攜手人形町今半呈獻經典傳奇美味。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲人形町今半百年經典風味來台，頂級黑毛和牛入口即化。（圖／今半授權，大倉久和大飯店提供）▲▼大倉久和大飯店攜手人形町今半呈獻經典傳奇美味。（圖／大倉久和大飯店提供）

自1895年創立以來，人形町今半以其對品質的執著聞名，嚴選頂級黑毛和牛並以精湛工藝展現牛肉的最佳風味。每片肉品經過精心處理，達到入口即化的口感，搭配特製的壽喜燒醬汁，成就無數壽喜燒愛好者心中的經典滋味。此次活動，主廚親赴台灣調製醬汁，並由專業服務人員提供桌邊涮煮服務，完整呈現正宗日式款待之道。

▲▼大倉久和大飯店攜手人形町今半呈獻經典傳奇美味。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店攜手人形町今半，跨海重現職人精神，細節完美重現。（圖／今半授權，大倉久和大飯店提供）

為讓台灣賓客感受到與東京本店無異的壽喜燒體驗，大倉久和大飯店與人形町今半團隊多次協作，從食材選擇到餐具擺設，每個細節均精心設計。人形町今半堅持提供原汁原味的職人精神，讓台灣消費者無需遠赴日本，也能在台享受到這道傳承百年的美食。

限時登場　壽喜燒套餐與秘傳醬汁加持

人形町今半壽喜燒將於5月22日至6月1日於大倉久和大飯店五樓山里日本料理客座登場。此次活動提供兩款套餐選擇：「星套餐」每席5800元加10%服務費、「福套餐」每席5200元加10%服務費，每位用餐客人還可獲贈秘傳醬汁乙瓶。這場跨海美食盛宴展現了壽喜燒名店對台灣市場的重視與誠意，壽喜燒愛好者絕對不可錯過。

關鍵字： 壽喜燒 大倉久和 日本名店 人形町今半 烤肉 美食

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