箱根「地球之谷」啟用！玻璃觀景台俯瞰火山　還能遠眺富士山

▲箱根空中纜車最新景點「地球之谷」。（圖／株式会社小田急箱根提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

箱根又有新景點！箱根空中纜車大涌谷站現在全新展望台「地球之谷」已於4月底啟用，3種觀景台讓旅客可以遠眺群山，更能走在玻璃地板觀景台，直視腳下火山不斷冒出的蒸氣，與纜車從上方行駛而過的風景，幸運的話還能看到富士山。

為了提供旅客欣賞大涌谷的新體驗，箱根空中纜車大涌谷站經過重新整修，以「黑、地球與風」為主題，打造全新的觀景與美食區域「地球之谷」，在4月25日正式啟用。

▲風之環露台。

▲氣息觀景平台設計為玻璃地板，可以直視腳下大涌谷熱氣奔騰景象。

地球之谷共分為3座特色觀景台，包括「風之環露台（風の輪テラス）」，漫步在環狀露台能感受風如同畫圓般地從四面八方吹拂而來；「氣息觀景平台（息吹のデッキ）」則是一座從懸崖向外延伸的玻璃地板觀景台，可以直視腳下大涌谷熱氣奔騰的景象。

▲也有賞景與用餐的立食餐飲吧台區。

▲全新伴手禮店。

「大空之畔（大空のほとり）」則是一座風力發電機與火山攝影機旁的立食餐飲吧台，能一邊享受輕食邊欣賞大涌谷壯麗景觀，也是與空中纜車合照的最佳打卡點。在全新區域內還有販售伴手禮與輕食的市集，以及與大自然景觀融合的長椅休息區，無論你是否已去過大涌谷，想要有全新欣賞火山體驗，不妨搭上空中纜車來到這走一趟吧。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）