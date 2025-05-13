金豬食堂開幕首日祭出「免排金卡」　半夜已開始排隊

▲金豬食堂開幕首日祭出「免排金卡」，半夜已有人開始排隊。（圖／民眾提供）

記者黃士原／台北報導

連7年榮獲首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的韓式燒肉「金豬食堂」台灣首店今日（5/12）開幕，由於前30組客人完成用餐及實名任務，就能獲得「免排金卡」，半夜已有人開始排隊。

金豬食堂台灣首店今日開幕，早上9點起於現場開放排隊發號碼牌，只要搶進「前30組」並完成現場用餐及實名任務，即可獲得超夢幻「金豬免排金卡」1張，可享有8月至10月期間一次性4人專屬訂位權利，持卡者還能免費享用經典4人套餐1套與4杯飲品（含人氣金豬Highball或可樂／雪碧）1次，等於直接招待4人免費吃喝。

由於「金豬免排金卡」實在太吸引人，前一日晚上就有人開始排隊，零晨12點多時，排隊人數已有10多個，如果人數慢慢增加，天還沒亮，30組「金豬免排金卡」就已經額滿。

▲金豬食堂帶骨五花肉。（圖／記者黃士原攝）

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。台灣首店初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲金豬食堂梅花肉。（圖／記者黃士原攝）

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

金豬食堂今日營業時間為下午1點至晚間10點，採限量號碼牌制度，現場排隊用餐，從上午9點起現場發放60組號碼牌；5月14日起調整為上午11點營業至晚間10點30分（供餐至晚間9點），兩波號碼牌發放時間分為上午10點30分與下午4點整，各限量40組，依序入席。