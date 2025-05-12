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亞尼克「木瓜牛乳生乳捲」開賣！加碼吃3款水果甜點

▲▼亞尼克聯手統一木瓜牛乳推「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克找來統一木瓜牛乳合作推出全新「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」以冰菓室美好滋味為主題歡慶12周年，首波找來國民飲品「統一木瓜牛乳」合作，聯手打造全新「木瓜牛乳生乳捲」，木瓜奶酪搭配北海道奶霜，奶味更升級；同步推出3款水果新甜點，包括蜜瓜凍、白桃優格奶酪等，即日起於全門市開賣。

▲▼亞尼克聯手統一木瓜牛乳推「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲木瓜牛乳生乳捲裡頭吃得到木瓜奶酪 。

「亞尼克X統一木瓜牛乳」推出全新聯名「木瓜牛乳生乳捲」，把統一木瓜牛乳以義大利家常甜點手法製成義式木瓜奶酪，奶香濃郁、水潤滑嫩，搭配經典北海道奶霜塞進木瓜泡芙蛋糕當中，大口咬下口感層次豐富，奶香、果香一次滿足，即日起至8月8日限時販售，每條售價420元、獨享捲380元。

▲▼亞尼克推出3款水果甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步推出3款全新水果甜點。

同步推出3款全新水果甜點，「木瓜鮮奶酪布丁」是以統一木瓜牛乳製成的木瓜奶酪搭配鮮奶酪作為基底，再點綴北海道奶霜及Q彈布丁，售價79元；「Hello蜜瓜凍」嚴選綠色哈密瓜，以果凍封存其濃郁果香及脆甜口感，售價89元；「白桃優格奶酪」則選用日本大久保白桃果餡結合優格、奶酪，售價89元。

▲▼亞尼克新鮮芒果生乳捲回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲超人氣新鮮芒果生乳捲宣布回歸。

夏季限定超人氣「新鮮芒果生乳捲」也宣布回歸，選用經典泡芙蛋糕體結合北海道奶霜，再放進一塊塊屏東枋山盧家芒果，多汁口感超消暑，5月17日起限量開賣，每條售價565元、獨享捲495元。

▲▼GODIVA推全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA推出全新夢幻甜點「紅寶石巧克力可芙」 。

另外，比利時巧克力品牌「GODIVA」近日也推出全新夢幻甜點「紅寶石巧克力可芙」，現烤可芙外皮金酥脆，包裹著紅寶石巧克力、黑巧克力，大口咬下還有巧克力流心，口感酸甜不膩口，售價189元，季節限定、售完為止。

販售可芙門市共14間包括台北微風廣場、台北遠百信義A13、台北新光三越信義新天地A8、台北南港Lalaport、新北板橋大遠百、新北-MITSUI OUTLET PARK林口、桃園華泰名品城、桃園台茂購物中心、新竹遠東巨城購物中心、新竹遠東百貨竹北店、台中Mitsui Shopping Park LaLaport、台南南紡購物中心、MITSUI OUTLET PARK台南、高雄SKM PARK。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 統一木瓜牛乳 GODIVA

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