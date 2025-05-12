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六福線上旅展29折起！升級暢玩水陸樂園　第3、4人免費入住

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展，旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店共推出14項獨賣商品，住宿券29折起、餐券67折起、遊樂園券48折起。台北美福大飯店則攜手宜蘭綠舞國際觀光飯店推出二泊四食專案，雙飯店各住一晚14,000元含餐，下殺約34折。

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

▲關西六福莊祭出「說走就走住房專案」6,588元。（圖／業者提供）

六福旅遊集團
因應上半年最大旅展23日登場，六福旅遊集團將從明（13日）中午12點至28日推出夏季線上旅展。「關西六福莊 說走就走住房專案」6,588元，入住剛果原野客房住宿一晚、早餐2客、連續兩日暢玩六福村，以及室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」、實踐永續的「淺山農事體驗」，下殺31折。

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

▲室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」。（圖／業者提供）

業者表示，6月21日至9月7日入住再享升級加玩六福水樂園，水陸樂園一次玩透透。6月30日前、8月31日至10月31日的平日、旺日，入住加碼升等剛果藍天客房，再享第3、4人入住不加價，平均一人只要1,997元。

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

▲六福萬怡酒店祭出「六福萬怡台北城市輕旅行住宿券」 5,399元，約35折。（圖／業者提供）

台北南港車站四鐵共構的六福萬怡酒店則祭出「六福萬怡台北城市輕旅行住宿券」 5,399元，35折即可入住南港唯一國際五星級酒店，於萬豪旅享家預訂，再加碼贈萬豪點數2,000點。

▲六福旅遊集團於明（13日）中午12點起推出夏季線上旅展。（圖／業者提供）

▲「六福村四人票券」2,720元，每人只要670元一票暢玩六福村主題樂園。（圖／業者提供）

樂園控則不能錯過「六福村四人票券」2,720元，每人只要680元一票暢玩六福村主題遊樂園、全台私人最大野生動物園，以及全新主題《動物派對》獸出沒，暢玩四大主題樂園，就連萬聖之夜「萬聖節墓碑鎮」期間也適用。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池。（圖／業者提供）
美福大飯店
位於台北大直的美福大飯店攜手宜蘭綠舞國際觀光飯店，推出「舞動美好假期」二泊四食專案，5月15日起至9月30日限時優惠14,000元，入住兩晚之外，還含早餐及下午茶、浴衣體驗和手作等，總價值超過四萬元，約34折。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店行政客房。

美福大飯店能住進價值16,170元的行政客房，15坪的空間，配備大理石浴室、獨立浴缸及德國Hansgrohe可調式淋浴柱與走入式更衣室等，每房提供彩匯自助餐廳早餐，以及中西日式料理及泰印美饌的下午茶餐，午後品嚐美福嚴選的現切牛排、香濃牛肉麵及海陸鮮食、生魚片與人氣甜點等。

宜蘭的綠舞國際觀光飯店能入住11坪玥山景雙人客房乙晚（原價11,000元），房客可在蝶舞咖啡廳享用雙人早餐與宵夜，午後則可至園區「黑RuRu Café」或「Rulala Sweets」，品嚐擼貓主題雙人下午茶，另贈經典浴衣或大正浪漫變裝體驗；和菓子手作、抹茶體驗到植栽手作三選一體驗。於周一至周四入住，每房提供一位12歲以下孩童免費入住，含早餐及宵夜，以及免費升等至綻海景雙人房乙晚（依當日房況安排）。

關鍵字： 六福村 六福村主題樂園 夏季線上旅展 旅展 美福大飯店 飯店優惠

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