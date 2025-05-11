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挽肉と米調整訂位政策「開放一個月內預約」　同時提供現場候位

▲▼挽肉と米。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米5月起開放一個月內預約。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本人氣漢堡排「挽肉と米」，目前在台北已有2家分店，日前業者宣布改變訂位方式，5月起可預約時間從未來一周改成一個月，同步也提供現場候位服務。

前年7月登台的「挽肉と米」，主打現烤A5和牛漢堡排套餐，開幕初期一直是一位難求，去年11月時，代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑宣布2號店進駐台北信義區的A19商場，經過3個月籌備，今年1月開幕。

▲挽肉と米也可以現場候位。（圖／記者黃士原攝）

在挽肉と米登台即將滿2年之際，代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑日前宣布，5月起2家店的訂位時間從「未來一周改成一個月」，民眾可以更自由的選擇空檔時段。同時也提供現場候位服務，即使沒事先預約，現場排隊也有機會吃到。

▲金豬食堂5/13開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，連6年被選入首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」，即將於5月13日開幕，菜單與價格也同步曝光，初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵、烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲烤豬皮。（圖／記者黃士原攝）

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

關鍵字： 美食雲 挽肉と米

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