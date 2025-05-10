台北觀光博覽會5／23登場！日本九州遊買一送一 　瑞士團現折2萬

▲台北國際觀光博覽會5月23日在台北世貿登場。（圖／資料照／上聯國際展覽提供）

記者黃士原／台北報導

上半年規模最大的旅遊界盛事，「2025台北國際觀光博覽會TTE」將於5月23日至26日，在台北世貿隆重登場，參展廠商數量較去年成長近40%，來到350家，各家業者紛紛推出優惠方案，其中易飛旅遊推出「日本九州5日買一送一」，每位僅14000元。



近期新台幣兌美元匯率在一個月內升值近10%，也掀起日圓、韓元換匯熱潮。看準這波「匯率助攻」的出國潮，5月23日至26日登場的台北國際觀光博覽會，旅行業者紛紛推出超值優惠搶客，如五福旅遊帶來「東京河口湖溫泉5日」2萬4999元起，第2人減4000元。

東南旅遊的「不進人蔘保肝」方案，暢遊韓國5日，展場優惠1萬7900元；易飛旅遊則祭出上半年最強方案「日本九州5日買一送一」3萬900元，平均每位僅1萬4000元+稅金3500元。

▲北歐經典五國之旅是不少台灣民眾的夢想旅遊目的地。（圖／上聯國際展覽提供）

長程線行程部分，心典旅遊推出瑞士天堂10日遊，內含3大名峰美景、雙景觀列車、雙湖區遊船等，展場優惠15萬9980元（原價17萬9980元），旅展現折2萬；永信旅行社推出「北歐經典五國 挪威峽灣纜車 冰島冰湖奇景14天」，指定日期出發，限定優惠18萬9900元（原價20萬8900元）。

國旅行程與住宿優惠方面，「馬祖藍眼淚」南北竿精選民宿隨選自由配，藍眼淚保證團5399元起；由力麗觀光推出的聯合住宿券，現場優惠價3300元（原價7700元）；宜蘭力麗威斯汀度假酒店則祭出豪華/精選客房一泊二食住宿券，展場優惠8999元（原價2萬2451元）。

而五星級酒店超殺優惠則有林酒店的「森林百匯一泊二食住宿券」，展場優惠6688元（原價1萬6616元），激省近萬元；台北遠東香格里拉祭出「尊榮客房」平日雙人一晚住宿套組（買10張贈2張），展場優惠6萬8990元（原價30萬7632元），現折23萬；礁溪寒沐酒店語木居/乘風居一泊二食（2人），旅展優惠9780元（原價2萬5366元，39折）。

餐券優惠也很多，例如台北六福萬怡酒店帶來餐飲暢饗券（8張/組），展場優惠8000元（原價9600元）；台北喜來登推出十二廚平日自助下午茶單人券，優惠860元（原價1089元）。