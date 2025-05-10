身分證對中520「牛排免費吃」　台中人氣餐廳優惠連推17天

▲「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了。（圖／禾間糧倉提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了，5月25日前，身分證上的數字對中「520」3碼（不用連號），點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排。

禾間糧倉是台中人氣早午餐廳，供應可頌套餐、木盆沙拉套餐、義大利麵、燉飯、牛排及各式飲品，主餐價格320元起至650元，其中整隻墨魚黑嘴嘴燉飯、火山熔岩起司炙烤牛排是店裡人氣菜色。

▲身分證對中520，消費2份主餐即享額外招待「單點嫩汁牛排」1份。（圖／禾間糧倉提供）

禾間糧倉過去曾多次推出身分證對對碰，餐廳昨日宣布優惠活動再度回歸，5月9日至5月25日（平日全天候/例假日晚場時段），只要身分證上數字對中「520」3碼（不用連號），消費2份主餐即享額外招待「單點嫩汁牛排」1份，點4份主餐送2盤，同行或同桌贈送上限為3盤。不吃牛者可換香酥炸魚排或香烤雞腿排。

▲王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰。（圖／王品提供）

另外，「嚮辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，日前改名「向辣」後，品牌定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，另外新增好拍甜點「辣妹文字燒」、大苑子聯名口味冰沙。

「向辣」5月5日起至5月30日推出對對碰活動，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。