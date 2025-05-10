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母親節優惠！買牛肉麵贈乾拌麵　秀100分考券「烏龍麵買一送一」

▲丸亀製麵「湯烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵「湯烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

今天是母親節，烏龍麵品牌「丸亀製麵」推出親子活動，只要秀出100分考卷，就可享烏龍湯麵買一送一，5月12日前上傳合照到官方FB，就有機會抽中豚骨烏龍麵兌換券。此外，三商巧福今明兩天也有優惠，買半筋半肉牛肉麵套餐就可以免費吃茄肉醬乾拌麵。

丸亀製麵慶祝母親節，今天只要家長與12歲以下小朋友一同來店用餐，出示今年(114年）任一個100分的考卷，即可享有湯烏龍麵買一送一。業者表示，無論是國語、數學還是自然的滿分考卷，只要來店出示證明，就能獲得這份來自丸亀製麵的「學業應援買一送一」，每位符合資格的小朋友限兌換1次。

5月12日前，丸亀製麵還有「曬合照~呷免費」臉書合照抽獎活動，凡於丸亀製麵全台門市與家人一同用餐，並在官方Facebook粉絲團指定貼文留言處，上傳與家人於店內拍攝的溫馨合照，就有機會抽中豚骨烏龍麵兌換券。

▲三商巧福。（圖／三商餐飲提供）

▲三商巧福「半筋半肉牛肉麵」。（圖／三商餐飲提供）

此外，三商餐飲旗下3品牌也有母親節活動，三商巧福今天與明天（5/10-5/11）購買「半筋半肉牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」（原價350元，特價255元），就送「番茄肉醬乾拌麵」；到鮮五丼購買「爪哇咖哩菲力豬排丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」（原價378元，特價249元），直接送一碗「招牌牛丼」。

▲鮮五丼。（圖／三商餐飲提供）

▲鮮五丼「招牌牛丼」。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里披薩・炸雞5月1日就推出優惠，5月21日前外帶「5塊義式炸雞」買一送一，10塊炸雞特價只要325元（原價650元），等於買一桶送一桶。超人氣的「黃金戰斧雞腿」也同步祭出買一送一，特價130元（原價260元）。

▲王品3大中餐母親節周末，推出帶媽媽到門店用餐，能獲得拍照並製作相框卡片。（圖／王品提供）

▲王品3大中餐慶祝母親節，今明兩天帶媽媽到全台門店用餐，可獲得拍照並製作相框卡片。（圖／王品提供）

另外，今明兩天帶媽媽到王品集團旗下「莆田」、「享鴨」、「丰禾」全台門店用餐，即能獲得拍照並製作相框卡片留念。即日起到5月31日，帶媽媽到「藝奇日本料理」用餐，消費980元以上套餐，就款待明太子鮮蝦佐干貝1份，絕對能讓媽媽吃得滿意又開心。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 母親節優惠 三商巧福 丸亀製麵

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