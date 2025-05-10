7航空線上旅展！飛韓國300元起　東京來回機票1.1萬有找

▲中華航空。（圖／華航提供）

記者蔡玟君／綜合報導

開始規劃下半年出國行程了嗎？各大航空從即日起紛紛推出線上旅展，飛韓國機票最低未稅價300元起，東京來回機票最低1萬1000元有找，旅客可要把握這波優惠。

中華航空

華航線上旅展已經開跑，台灣出發不限艙等全航線最低77折起，高雄旅展期間也推出眾多優惠，包括全台獨家高雄－熊本未稅價7200元起、全新開航高雄－福岡8160元起。

另華航高雄－首爾仁川也推出未稅價5472元起、高雄－沖繩7140元起、高雄－大阪9408元起、高雄－東京成田1萬922元起；還有高雄－香港2856元起、高雄－馬尼拉3840元起、高雄－曼谷8400元起等多條熱門航線萬元有找。

▲長榮航空線上旅展可購買出發日至年底。（圖／長榮航空提供）

長榮航空

長榮航空2025年夏季線上旅展即日起至5月29日開跑，凡購買12月31日前從台灣地區出發至指定航線享有優惠價，其中包含香港、泰國、日本、歐美多個航線，桃園－香港來回最低3230元起，桃園－曼谷來回最低5277元起，桃園－東京來回最低1萬802元起，而桃園－大阪來回最低1萬127元起。

歐美澳航線部分，桃園－布里斯本來回最低價1萬7970元起、桃園－維也納來回最低2萬5667元起、桃園－西雅圖來回最低2萬7041元起、桃園－洛杉磯來回最低2萬8089元起。

▲星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空

星宇航空7周年感謝祭開跑，推出全航線88折起優惠，即日起至5月29日星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠；此外，星宇航空也規劃6月2日開闢加州安大略航線。

為慶祝7周年，星宇航空推出全航線機票88折外，7周年感謝祭期間，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，也可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩，每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。

星宇航空表示，這7年之間星宇航空達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點：洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線。

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航

台灣虎航線上旅展於即日起至5月12日為止推出線上旅展，單程未稅 799 元起，此優惠限高雄、台中出發航線。此外，於線上旅展期間在官網購買10月25日前出發之機票，於高雄旅展期間至台虎攤位出示訂單，即可兌換展場限定的成交禮。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空

國泰航空即日起至5月31日推出「夏季線上旅展」限時優惠，全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙及商務艙9折起。而為回饋國泰航空的國泰會員，線上旅展同步推出會員專屬優惠，只要登入國泰會員帳戶，預訂台北／高雄至香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿2萬元（不含附加費及稅金），即可享有新台幣2000元折扣，此優惠活動僅限前500筆訂位，數量有限。

而國泰航空今年新增多個香港直飛航點，旅客可以至慕尼黑一探德國啤酒文化，造訪羅馬，沉浸於永恆之城的壯麗古蹟與義式風情，或走進布魯塞爾，品嚐道地的比利時巧克力。 北美新增航點達拉斯，不僅是美國南部的重要交通樞紐，更是融合現代都市與西部風情的旅遊熱點，為旅客帶來豐富多元的旅遊體驗。

▲亞洲航空。（圖／記者蔡玟君攝）

亞洲航空

亞洲航空AirAsia宣布即日起至12日推出「高雄線上旅展」限時優惠，高雄直飛馬尼拉單程未稅399元起；直飛吉隆坡單程未稅650元起；曼谷（廊曼）與東京（成田）更祭出單程未稅899元起，適用出發日期從即日起至11月30日止。

南台灣旅客也可以利用AirAsia的FLY-THRU轉機服務，從高雄出發至曼谷或吉隆坡轉機，該優惠也延伸至蜜月天堂馬爾地夫、熱帶勝地長灘島，或探索自然風光的澳洲柏斯，單程含稅也只要3041元起。不需繁瑣轉機，一次購票、可享行李直掛。

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

易斯達航空

易斯達航空（Eastar Jet）從5月12日上午10點起至26日為止推出線上旅展，韓國機票最低300元起。如桃園－清州單程未稅價300元起、桃園－釜山、桃園－濟州單程未稅票價800元起；桃園－仁川單程未稅票價1000元起，松山－金浦單程未稅票價1200元起，適用搭乘日為5月12日至10月26日為止。