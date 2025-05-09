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單趟最低399！AirAsia線上旅展優惠開搶　飛東京899元起

▲AirAsia高雄線上旅展限時開跑。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia高雄線上旅展今起開跑，飛東南亞最低單程399元起。（圖／AirAsia提供）

記者彭懷玉／綜合報導

亞洲低成本航空AirAsia宣布，今（9日）至12日推出「高雄線上旅展」限時優惠，高雄直飛馬尼拉單程未稅只要399元起；直飛吉隆坡單程未稅650元起；曼谷（廊曼）與東京（成田）更祭出單程未稅899元起，適用出發日期從即日起至11月30日止。

因應「高雄市旅行公會國際旅展」本周末登場，AirAsia將自5月9日上午10點開跑「高雄線上旅展」優惠，並持續至5月12日晚間23:59止。本次主打四大高雄直飛航線，其中高雄直飛馬尼拉單程未稅399元起；直飛吉隆坡單程未稅650元起。就連國人最愛的東京（成田）、曼谷（廊曼）皆有單程未稅899元起優惠。

然而，南台灣旅客也可以利用AirAsia的FLY-THRU轉機服務，從高雄出發至曼谷或吉隆坡轉機，該優惠也延伸至蜜月天堂馬爾地夫、熱帶勝地長灘島，或探索自然風光的澳洲柏斯，單程含稅也只要3,041元起。不需繁瑣轉機，一次購票、可享行李直掛。

另外，長榮航空2025年夏季線上旅展即日起至5月29日開跑，凡購買12月31日前從台灣地區出發至指定航線享有優惠價，其中包含香港、泰國、日本、歐美多個航線，桃園-香港來回最低3,230元起，桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起，桃園-東京來回最低10,802元起。

長榮航空表示，2025年夏季線上旅展期間，桃園-東京來回最低只要10,802元起、桃園-大阪來回最低10,127元起；桃園-香港來回最低3,230元起、桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起。歐美澳航線部分，桃園-布里斯本來回最低價17,970元起、桃園-維也納來回最低25,667元起、桃園-西雅圖來回最低27,041元起、桃園-洛杉磯來回最低28,089元起。

關鍵字： 航空 航空快訊 航空優惠 機票促銷 交通資訊 亞洲旅遊 亞洲航空

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