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入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

走進芬蘭拉普蘭的雪白森林，宛如踏入童話世界。在這片銀白之境，坐落著一排排極光玻璃屋，如水晶般閃耀於雪地之上。夜幕低垂時，窩在柔軟暖被裡仰望穹頂，極光就在眼前悄悄舞動。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲窩在溫暖玻璃屋內仰望極光，浪漫指數瞬間飆升。

每年秋分之後，當夜晚悄悄拉長，北歐的天空就成為大自然最絢麗的畫布。那是一場靜謐卻震撼的天象奇觀，極光～如綠絲絨般在夜空中悠然舞動，瞬間劃破沉寂，宛如創世神話中最初的光，令人屏息。那一刻，彷彿天地只為這道光而存在。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲極光玻璃屋每間都擁有獨立衛浴設備，在寒冬中也可舒服盥洗。

極光的成因，是太陽風攜帶的帶電粒子順著地磁線軌跡奔向兩極，與高層大氣的氣體碰撞後，釋放出如夢似幻的光芒。出現在北極的稱為北極光，而觀賞極光的最佳時機，正是秋分至春分之間。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲傳說中，看見北極光會幸福一輩子。

雖然世界上有許多地方可以追極光，例如加拿大、阿拉斯加等地，但北歐的獨特之處，在於能將天象奇觀與豐富的雪地活動、獨特的城市風情巧妙結合，讓追光之旅不只是等待，而是一場全方位的北國探險。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲別開生面的雪地帝王蟹之旅，現捕現煮現吃，狂嗑一波超過癮。

白日裡，若想走入真正的極地冒險，絕不能錯過「極圈破冰船」。搭上重約3,500噸的鋼鐵巨艦，在冰海中破浪前行，耳邊迴盪著冰層碎裂的雷霆巨響。更驚喜的是，還能穿上鮮紅如龍蝦般的專業漂浮裝，躍入冰冷海面中漂浮體驗。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲穿上保暖防寒衣，漂浮於冰冷海面，彷彿就像一隻隻活跳龍蝦。

若渴望奔放的雪地冒險，狗拉雪橇和雪地摩托車肯定能滿足熱血之魂。被哈士奇拉著雪撬奔馳在雪地，耳邊風聲呼嘯、雪花飛揚，彷彿置身《冰雪奇緣》場景。而騎上雪地摩托車，穿越北國森林，發動引擎的那一刻，彷彿整個世界都在腳下震動。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲像電影中常見的那樣，隨哈士奇拉著雪橇飛奔。

北行至北緯66度，來到北極圈的門戶——羅宛聶米。這裡是聖誕老人的故鄉，一年四季都沉浸在節慶氛圍中。穿梭於聖誕小屋之間，彷彿回到童年的夢境。在這裡，可以與聖誕老公公合影，寄出蓋有極圈專屬郵戳的明信片，或領取象徵極圈跨越的證書。而森林間，馴鹿拉雪橇緩緩滑行，踏雪前行的節奏彷彿時間也放慢了腳步，幸福感就在這片靜謐中悄然而生。

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北緯66度的羅宛聶米小鎮，正是傳說中聖誕老人的故鄉。

北歐的城市風情，同樣令人著迷。在瑞典首都斯德哥爾摩，諾貝爾獎晚宴的市政廳與沉睡三百年的瓦薩戰艦，見證了科學與航海的壯闊歷程；地鐵站更化身「世界最長的藝術走廊」，讓每次搭乘都像是一場藝術巡禮。來到挪威首都奧斯陸，極地船博物館娓娓道來北極探險的英雄傳說；人生雕刻公園則用石雕刻畫生命百態。今年秋冬，何不踏上極光之路？與北國的銀白世界，來一場最浪漫的邂逅！

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐 雪地活動樂趣多（圖／鳳凰旅遊提供）

▲瑞典首都斯德哥爾摩，童話般的老城街景。

●推薦行程：
幸福極光～北歐破冰船帝王蟹10天(兩晚極光屋)
https://reurl.cc/6KGZ8k
12月～2026年3月出發
線上旅展限定團，限時每人狂減1萬元

●行程亮點：
．涵蓋北歐三國：瑞典、挪威、芬蘭
．選用優質航空公司 阿聯酋航空 及 土耳其航空
．2晚極光玻璃屋：躺著看極光超夢幻
．極圈內住宿5晚：提高極光出現機率
．破冰船體驗＋龍蝦裝漂浮～北極圈經典必玩
．哈士奇雪橇／馴鹿雪橇／雪地摩托車：雪地活動全制霸
．帝王蟹抓捕＋現煮現吃，鮮甜超過癮
．紫晶列車：夢幻夜車穿越雪原
．城市文化巡禮：斯德哥爾摩、奧斯陸、聖誕老人村
．米其林推薦餐食：質感升級

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 極光玻璃屋 追極光 北歐 芬蘭

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