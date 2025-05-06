LINE線上旅展明開跑「最高回饋12%」　直飛快搜功能同步上線

▲澳洲墨爾本夜景。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

線上旅展風潮不停歇，LINE旅遊宣布，「2025夏季線上旅展」明（7日）起至31日登場，本次攜手47家旅行社，購買商品至多回饋LINE POINTS 12%；且直飛快搜功能同步於明日上線，與Skyscanner搶攻機票搜尋引擎大餅。

據交通部觀光署統計，今年第1季出境人數較去年同期顯著增加，尤其是歐洲、美洲和澳洲等地。LINE旅遊平台的數據顯示，今年1、2月，預訂亞洲以外旅遊目的地之人數，也較去年同期增長了40%。

為此，LINE旅遊直飛快搜功能於明天正式上線，用戶輸入出發地、目的地後，即可於日曆上看到有直飛航班的日期，並顯示最低票價，即便想去的目的地距離較遠或航班較少，也能輕鬆找出當下合適的航班和價格。

▲LINE旅遊「直飛快搜功能」5月7日上線。（圖／LINE旅遊提供）



響應新功能上線，同步推出「你找機票 我買單！」活動，凡用戶於LINE旅遊的機票頁面進行航班搜尋，便能參加抽獎，有機會獲得雄獅旅遊15,000元的國際機票折扣碼。5月9日起，用戶於LINE旅遊平台搜尋任一機票航班，點擊機票搜尋結果頁之活動橫幅，即可獲得1GB免費eSIM（限量8萬組）；預訂Hotels.com住宿，更有機會獲得價值11,000元的免費一晚住宿。

▲歐洲機票控制在3萬元以內，讓許多民眾趁優惠時遠赴歐洲旅遊。（圖／易遊網提供）



易遊網日前也針對未來AI趨勢做出因應，總經理陳志豪說，因有70%的業績來自App，會在數位體驗上做更多強化，讓消費者用手機就能解決所有旅行問題。



對於自由行市場的強勁需求，實際作法包括機票系統推出「低價訂閱」功能，即時提醒理想票價，讓消費者不錯過買機票時機；同時領先台灣OTA推出「機票智慧組合」新功能，來回機票可搭配不同航空公司，比如去程在無行李時購買廉價航空，回程因多了戰利品，選擇行李費包含在內的傳統航空，一次解決查價痛點、並擴增票價彈性。



訂房系統則導入「延後付款」機制，類似Booking.com可先訂房、後付款的功能，在特定日期前能免費取消，且不佔用信用卡額度、無隱藏費用，上線以來使用率已達55%。此外，「親子搜尋引擎」的優化改版有助於親子客群精準找房，清楚掌握孩童入住政策，大幅提升搜尋效率。