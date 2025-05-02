ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題。（圖／記者黃士原攝）

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼《八角哲學》、《初心》、《工作美學》後，國際名廚江振誠受到新加坡萊佛士酒店邀請擔任駐村作家，出版第4本書《吉光片羽》，這是他第一本食譜書，而且書中的食譜都是「未完成」，是他出的「填充題」，大家可以把它變成屬於自己的料理，變成屬於自己的「吉光片羽」。

新加坡萊佛士酒店的「萊佛士作家駐村計畫」自2019年啟動，旨在紀念萊佛士酒店悠久的文學傳統與豐富的文化底蘊，並為作家提供理想的創作環境，首位駐村作家為知名英籍旅遊作家 Pico Iyer，第2位駐村作家為紐西蘭的作家與旅遊記者 Vicki Virtue，第3位駐村作家則是當代新加坡著名女詩人 Madeleine Lee，江振誠是第4位駐村作家，同時也是第一位駐村的廚師。

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題。（圖／記者黃士原攝）

▲▼《吉光片羽》不只是本食譜，從萊佛士酒店創立年份的1887年談起，放入酒店重要歷史照片、探討新加坡多元文化交融的飲食精神。

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題。（圖／記者黃士原攝）

出書對於江振誠並不是件困難的事，但擔任萊佛士駐村作家卻必須住在飯店裡，並於兩星期內完成著作，讓他覺得壓力很大，因為他無法像其他作家一樣馬上動筆，而是在飯店裡慢慢感受片段靈感，然後在最後5天開始像拼圖一樣，把它們串連起來。

江振誠還提及創作的小秘訣，就是「規律」與「不變」，他在萊佛士飯店裡的2個星期裡，每天固定時間起床、用餐、散步，每天只吃一餐、內容也相同，就連穿著也是一樣，他說「只有在沒有變化的環境裡，才能感受外在些微的感動與變化」。

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題。（圖／記者黃士原攝）

▲江振誠認為，《吉光片羽》中每一道都是「未完成」，這是他出的「填充題」，希望大家可以帶入自己生活特色或習慣，把它變成屬於自己的料理。

《吉光片羽》從萊佛士酒店創立年份的1887年談起，除了放入酒店重要歷史照片、探討新加坡多元文化交融的飲食精神，與《八角哲學》、《初心》、《工作美學》不同，《吉光片羽》更是一本食譜，書中以華人、歐洲、東南亞與印度4大飲食文化為主軸，將擁有鑊氣特色的中餐、注重風土的歐洲料理、兼容並蓄的南洋菜色、擁有豐富香料的印度料理，化成一道道的食譜配方，而且是從未在RAW或其他餐廳發表。

雖然是一本食譜書籍，但江振誠認為，每一道都是「未完成」，這是他出的「填充題」，鼓勵讀者融入自身生活風格或習慣，把它變成屬於自己的料理，讓它成為自己的「吉光片羽」。

除了新書《吉光片羽》，江振誠與新加坡萊佛士酒店還有另外一個合作計畫，就是今年會在酒店內開設一家全新餐廳，新餐廳是何種型態？他說，現在還沒有開始進行，可能是年底開幕。除了新加坡新餐廳，明年江振誠手上還有4、5家新餐廳要籌劃，而且RAW團隊成員也會投入歷練。

▲台中全新麵吧品牌「Glou Suru」即日起正式開幕。（圖／業者提供）

另外，台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻，近日與南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩跨界聯手，在台中打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧「Glou Suru」。

湯仲鴻與彭天恩以「自己喜歡的味道」為出發，在「Glou Suru」創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造出「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」3款麵食，以及8款下酒菜。

▲赤味噌鴨白湯拉麵。（圖／業者提供）

除了麵食，「Glou Suru」保留兩人餐廳的核心精神與食材特色，融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，推出7款前菜與1款限定料理。「綜合沙拉佐山羊Salami」是用AKAME熟成1年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司，炭火直烤的「炙烤櫛瓜」佐上AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬。其他還有走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以7種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。

關鍵字： 美食雲 江振誠 吉光片羽 食譜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

禿頭算不算一種光源？老師幽默解答：是間接光源

推薦閱讀

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　

台東知本秘境金針花農場開園

台東知本秘境金針花農場開園

咖波迷必訪！貓貓甜點＆周邊一次滿足

咖波迷必訪！貓貓甜點＆周邊一次滿足

台南新玩法！在荷蘭村划獨木舟看夕陽

台南新玩法！在荷蘭村划獨木舟看夕陽

全聯母親節蛋糕現貨！新品「巧克力波士頓」平價吃

全聯母親節蛋糕現貨！新品「巧克力波士頓」平價吃

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

2大線上旅展開賣！東京機加酒免1.5萬

2大線上旅展開賣！東京機加酒免1.5萬

坐擁夜市8間店面！吉隆坡必吃燒雞翅

坐擁夜市8間店面！吉隆坡必吃燒雞翅

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

北市公館戲水勝地5／17開放玩水！

北市公館戲水勝地5／17開放玩水！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園每日限量「NG蛋糕」一盒賣55元　

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

星野「虹夕諾雅 谷關」夏日專案先看

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

三重街頭藏基隆古早味！

27樓眺望城市！台中不限時咖啡廳＋1

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

熱門行程

最新新聞更多

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　

台東知本秘境金針花農場開園

咖波迷必訪！貓貓甜點＆周邊一次滿足

台南新玩法！在荷蘭村划獨木舟看夕陽

全聯母親節蛋糕現貨！新品「巧克力波士頓」平價吃

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

2大線上旅展開賣！東京機加酒免1.5萬

坐擁夜市8間店面！吉隆坡必吃燒雞翅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366