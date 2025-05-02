名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　每道都是未完成的填充題

▲名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼《八角哲學》、《初心》、《工作美學》後，國際名廚江振誠受到新加坡萊佛士酒店邀請擔任駐村作家，出版第4本書《吉光片羽》，這是他第一本食譜書，而且書中的食譜都是「未完成」，是他出的「填充題」，大家可以把它變成屬於自己的料理，變成屬於自己的「吉光片羽」。

新加坡萊佛士酒店的「萊佛士作家駐村計畫」自2019年啟動，旨在紀念萊佛士酒店悠久的文學傳統與豐富的文化底蘊，並為作家提供理想的創作環境，首位駐村作家為知名英籍旅遊作家 Pico Iyer，第2位駐村作家為紐西蘭的作家與旅遊記者 Vicki Virtue，第3位駐村作家則是當代新加坡著名女詩人 Madeleine Lee，江振誠是第4位駐村作家，同時也是第一位駐村的廚師。

▲▼《吉光片羽》不只是本食譜，從萊佛士酒店創立年份的1887年談起，放入酒店重要歷史照片、探討新加坡多元文化交融的飲食精神。

出書對於江振誠並不是件困難的事，但擔任萊佛士駐村作家卻必須住在飯店裡，並於兩星期內完成著作，讓他覺得壓力很大，因為他無法像其他作家一樣馬上動筆，而是在飯店裡慢慢感受片段靈感，然後在最後5天開始像拼圖一樣，把它們串連起來。

江振誠還提及創作的小秘訣，就是「規律」與「不變」，他在萊佛士飯店裡的2個星期裡，每天固定時間起床、用餐、散步，每天只吃一餐、內容也相同，就連穿著也是一樣，他說「只有在沒有變化的環境裡，才能感受外在些微的感動與變化」。

▲江振誠認為，《吉光片羽》中每一道都是「未完成」，這是他出的「填充題」，希望大家可以帶入自己生活特色或習慣，把它變成屬於自己的料理。

《吉光片羽》從萊佛士酒店創立年份的1887年談起，除了放入酒店重要歷史照片、探討新加坡多元文化交融的飲食精神，與《八角哲學》、《初心》、《工作美學》不同，《吉光片羽》更是一本食譜，書中以華人、歐洲、東南亞與印度4大飲食文化為主軸，將擁有鑊氣特色的中餐、注重風土的歐洲料理、兼容並蓄的南洋菜色、擁有豐富香料的印度料理，化成一道道的食譜配方，而且是從未在RAW或其他餐廳發表。

雖然是一本食譜書籍，但江振誠認為，每一道都是「未完成」，這是他出的「填充題」，鼓勵讀者融入自身生活風格或習慣，把它變成屬於自己的料理，讓它成為自己的「吉光片羽」。

除了新書《吉光片羽》，江振誠與新加坡萊佛士酒店還有另外一個合作計畫，就是今年會在酒店內開設一家全新餐廳，新餐廳是何種型態？他說，現在還沒有開始進行，可能是年底開幕。除了新加坡新餐廳，明年江振誠手上還有4、5家新餐廳要籌劃，而且RAW團隊成員也會投入歷練。

▲台中全新麵吧品牌「Glou Suru」即日起正式開幕。（圖／業者提供）

另外，台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻，近日與南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩跨界聯手，在台中打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧「Glou Suru」。

湯仲鴻與彭天恩以「自己喜歡的味道」為出發，在「Glou Suru」創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造出「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」3款麵食，以及8款下酒菜。

▲赤味噌鴨白湯拉麵。（圖／業者提供）

除了麵食，「Glou Suru」保留兩人餐廳的核心精神與食材特色，融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，推出7款前菜與1款限定料理。「綜合沙拉佐山羊Salami」是用AKAME熟成1年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司，炭火直烤的「炙烤櫛瓜」佐上AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬。其他還有走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以7種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。