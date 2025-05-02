北市公館戲水勝地5／17開放！50元玩整天　還能預約百年古蹟導覽

▲自來水園區今（2日）於粉專上宣布，水鄉庭園戲水區將於5月17日起開放。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）



記者彭懷玉／綜合報導

北市親子族準備衝！自來水園區宣布，水鄉庭園將在5月17日起正式開放，全票50元、優待票25元，6歲以下及65歲以上免門票，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟，假日則有跳蚤市集供挖寶。

▲逾百年歷史的自來水博物館洋溢新古典主義風格，與前方花園相呼應，頗有歐洲風情。（圖／記者彭懷玉攝）



自來水園區今（2日）於粉專上宣布，水鄉庭園戲水區將於5月17日起開放，該區面積約750平方公尺（約226坪），設置兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等消暑設施，由於從捷運公館站出站後步行5分鐘即可達，每到夏天是人氣玩水去處之一。

▲非夏季票價為全票50元、優待票25元、6歲以下/65歲以上免費。（圖／記者彭懷玉攝）



自來水園區非夏季（1至6月及9至12月）票價為全票50元、優待票25元、6歲以下/65歲以上免費，營業時間從早上9點至下午5點，4點後截止售票，每周一休園。除了玩水之外，洋溢新古典主義的「自來水博物館」及百年古蹟「觀音山蓄水池」，皆可以參觀拍照、或提前預約導覽。

▲自來水博物館有提供定時導覽，一天分別為上午10點及下午2點兩場，每場次40人。（圖／記者彭懷玉攝）



北水處表示，自來水博物館有提供定時導覽，一天分別為上午10點及下午2點兩場，每場次40人，時間約30分鐘，導覽日3天前開放預約；觀音山蓄水池導覽、草山水道藍寶石泉也已開放線上預購，每場次上限40人。