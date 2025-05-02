星野「虹夕諾雅 谷關」新專案先看！包場溫泉、水中伸展超療癒

▲星野集團「虹夕諾雅 谷關」預告「五行養生之旅：夏赤綻放」限定專案。（圖／虹夕諾雅 谷關提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

天氣漸漸熱，星野集團「虹夕諾雅 谷關」預告，將於7月7日起推出「五行養生之旅：夏赤綻放」限定專案，以五行養生為靈感，設計晨間水中活動、紅色食材特製料理、清爽開胃午間御膳，並提供包場溫泉體驗，在陽光灑落下舒展身心。

據五行養生理論，夏季屬「火」，顏色為「紅」，與心臟機能息息相關，炎夏正是調養身心、提升心肺機能與補充體力的關鍵時期。該專案以五行養生之道呼應四季更迭，透過溫泉與大自然，讓身心於盛夏綻放活力。

▲旅客一到虹夕諾雅 谷關，就能享受包場溫泉體驗，在靜謐空間中獨享放鬆時光。



旅客一到虹夕諾雅 谷關，就能享受包場溫泉體驗，以舒緩初抵時的肌肉緊張，在靜謐空間中獨享放鬆時光。同時，弱鹼性碳酸氫鹽泉除能乳化皮膚表層油脂，還能幫助水分散發與體表降溫，為肌膚提供保濕與滋養。

▲品嚐火龍果葛切點心，搭配以紅龍果汁為基底加入黑糖製成的沾醬，一次補充維生素C、花青素，保護心血管健康。



包場溫泉後，接著品嚐火龍果葛切點心，搭配以紅龍果汁為基底加入黑糖製成的沾醬，一次補充維生素C、花青素，保護心血管健康。翌日一早，「活力水行」讓旅客在綠意環繞的露天戲水池中，自在地伸展筋骨，結合呼吸吐納，享受沁涼療癒時光，獲得煥然一新的能量。

▲「活力水行」結合呼吸吐納與伸展運動，旅客在綠意環繞的露天戲水池中，自在地伸展筋骨，享受沁涼療癒時光。



「夏赤午間御膳」則以富含抗氧化的紅色食材製成，開胃小點為清爽彈牙蟹肉淋上酸香土佐醋，主餐為七款季節手毬壽司，以及火烤鰻魚搭配梅子素麵與番茄新吃法，體驗日本夏季食鰻文化。該兩天一夜專案自7月7日到8月26日每周一限定，含稅22,500元/2位，不含服務費與住宿費，除上述一泊三食、下午茶和體驗，還可以延後至隔日午後12:30退房，採信件預約。

▲桃園天成逸旅-朋趣豪華露營即日起至6月30日推出「涼夏露營趣」限時優惠。（圖／天成逸旅-朋趣提供，下同）



另外，初夏之際也適合露營，桃園天成逸旅-朋趣豪華露營為搶攻夏日商機，即日起至6月30日推出「涼夏露營趣」限時優惠，平日雙人一泊四食豪華露營每晚7,999元起，每車再贈代言人栗比掛頸風扇，在綠意盎然的環境中，為旅客打造涼爽舒適的戶外假期。

▲入住旅客還可獲得一只頸掛風扇（不挑色）。



「涼夏露營趣」今年加碼開放旺日入住，入住旅客還可獲得一只頸掛風扇（不挑色）。餐食部份，入住午後有Bon Bar準備的各式輕食與飲品；晚間到戶外，體驗海陸食材BBQ，深夜肚子餓則由專屬管家烹調消夜現煮泡麵。翌日早上，到草皮大啖「Chill早餐箱」，讓旅程充滿儀式感。

▲住客能盡情暢遊戶外童樂園，包含泳池等各項設施。



娛樂方面，住客能盡情暢遊戶外童樂園，包含泳池等各項設施，以及免費獲得VR高爾夫體驗一小時，與親友一同感受揮竿的樂趣。

