ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

爽抽機票！東南亞１１大城市任你飛　一人中獎兩人同行

活動小組／出國玩特別企劃

想渡假的心，ETtoday知道！還在煩惱暑假去哪兒？現在就下載新聞雲APP，參加「限時抽！東南亞不限航點機票」活動，就有機會抽中東南亞不限航點來回機票一人中獎，兩人同行！不管你想漫步在新加坡的濱海灣，還是打卡曼谷最熱門的網紅夜市，還是去宿霧與鯨鯊共游，享受沙丁魚的風暴，我們帶你直飛東南亞 11 大熱門城市，說走就走！

✈︎✈︎✈︎限主時　ETtoday送你東南亞不限航點來回機票，我要馬上參加►►►

▲▼富國島珍珠遊樂園VinWonders，富國島珍珠奇幻樂園。（圖／記者蔡玟君攝）
▲富國島珍珠奇幻樂園，水陸一起玩，是熱門的親子消暑行程！（圖／記者蔡玟君攝）

即日起至6月11日止，參加ETtoday新聞雲APP「限時抽！東南亞不限航點機票」活動，就有機會獲得星宇航空東南亞不限航點來回機票兩張！雅加達、新加坡、曼谷、清邁、克拉克、宿霧、富國島、峴港、河內、胡志明市、吉隆坡11個城市隨你飛。這個夏天，就讓ETtoday 帶你享受陽光、沙灘、比基尼！

✈︎✈︎✈︎每到夏天我要去海邊　免費抽東南亞不限航點機票，呼叫更多好友一起參加，中獎機會加倍大►►►

活動資訊
●活動期間： 2025/5/12 ～ 2025/6/11 23:59
●得獎公布： 2025/6/17前於APP活動頁面公布，並以電子郵件通知得獎者兌獎事宜。
●活動獎項：(3名) 星宇航空東南亞不限航點來回機票兩張（不含稅金及其他附加費用）
●活動辦法： 立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動，開啟你的熱帶之旅！

完成以下步驟，即可獲得抽獎資格！
✅ 步驟 1：開啟新聞雲APP，點選下方選單BAR之「活動」按鈕
✅ 步驟 2： 點選抽東南亞不限航點機票」，進入活動頁面 (參下圖A)
✅ 步驟 3： 回答：「如果能去東南亞旅行，您最想去哪裡呢？」並完成東森購物會員綁定，即獲得抽獎資格！(參下圖B)
加碼福利： 邀請朋友一起參加，還能提高中獎機率！快揪親朋好友來抽票，將抽獎機會放大！(參下圖C)

▲（圖／活動小組）
活動結束後，將抽出三位幸運兒，送出東南亞不限航點來回機票2張！心動不如行動，快來報名，開啟你的熱帶冒險吧！☀️

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►

✈︎✈︎✈︎暑假去哪裡？想渡假的心ETtoday知道，快點抽中我：一人中獎、兩人同行ＧＯＧＯ＞＞＞

▲▼越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲越南峴港打卡景點－黃金橋天空之手。（圖／資料照）

✈✈✈馬上下載ETtoday APP，抽免費機票給自己放個假！

▲▼ 攀爬雙龍護法309級階梯　清邁必訪素帖寺可眺望全市美景（圖／記者林育綾攝）
▲清邁必訪素帖寺可眺望全市美景（圖／記者林育綾攝）

關鍵字： 星宇航空 海外旅遊 亞洲旅遊 免費機票 抽獎 好康 自由行 雅加達 新加坡 曼谷 清邁 克拉克 宿霧 富國島 峴港 河內 胡志明市 吉隆坡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

推薦閱讀

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

29折起！六福線上旅展明開跑

29折起！六福線上旅展明開跑

大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣

大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

金豬食堂明天開幕送30張免排隊金卡

金豬食堂明天開幕送30張免排隊金卡

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

免費送你去中越！4大必玩、必體驗

免費送你去中越！4大必玩、必體驗

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證對中520「牛排免費吃」

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

開箱熱海隱世溫泉旅宿

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

熱門行程

最新新聞更多

民丹島絕美住宿！私人沙灘2分鐘到

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

29折起！六福線上旅展明開跑

大溪佛系港點只開周末！平均50元便宜賣

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

金豬食堂明天開幕送30張免排隊金卡

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366