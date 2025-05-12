爽抽機票！東南亞１１大城市任你飛　一人中獎兩人同行

活動小組／出國玩特別企劃

想渡假的心，ETtoday知道！還在煩惱暑假去哪兒？現在就下載新聞雲APP，參加「限時抽！東南亞不限航點機票」活動，就有機會抽中東南亞不限航點來回機票，一人中獎，兩人同行！不管你想漫步在新加坡的濱海灣，還是打卡曼谷最熱門的網紅夜市，還是去宿霧與鯨鯊共游，享受沙丁魚的風暴，我們帶你直飛東南亞 11 大熱門城市，說走就走！

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▲富國島珍珠奇幻樂園，水陸一起玩，是熱門的親子消暑行程！（圖／記者蔡玟君攝）

即日起至6月11日止，參加ETtoday新聞雲APP「限時抽！東南亞不限航點機票」活動，就有機會獲得星宇航空東南亞不限航點來回機票兩張！雅加達、新加坡、曼谷、清邁、克拉克、宿霧、富國島、峴港、河內、胡志明市、吉隆坡11個城市隨你飛。這個夏天，就讓ETtoday 帶你享受陽光、沙灘、比基尼！

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活動資訊

●活動期間： 2025/5/12 ～ 2025/6/11 23:59

●得獎公布： 2025/6/17前於APP活動頁面公布，並以電子郵件通知得獎者兌獎事宜。

●活動獎項：(3名) 星宇航空東南亞不限航點來回機票兩張（不含稅金及其他附加費用）

●活動辦法： 立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動，開啟你的熱帶之旅！

完成以下步驟，即可獲得抽獎資格！

✅ 步驟 1：開啟新聞雲APP，點選下方選單BAR之「活動」按鈕

✅ 步驟 2： 點選「抽東南亞不限航點機票」，進入活動頁面 (參下圖A)

✅ 步驟 3： 回答：「如果能去東南亞旅行，您最想去哪裡呢？」並完成東森購物會員綁定，即獲得抽獎資格！(參下圖B)

加碼福利： 邀請朋友一起參加，還能提高中獎機率！快揪親朋好友來抽票，將抽獎機會放大！(參下圖C)



活動結束後，將抽出三位幸運兒，送出東南亞不限航點來回機票2張！心動不如行動，快來報名，開啟你的熱帶冒險吧！☀️

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►

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▲越南峴港打卡景點－黃金橋天空之手。（圖／資料照）

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▲清邁必訪素帖寺可眺望全市美景（圖／記者林育綾攝）