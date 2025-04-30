鳴日廚房把頤宮搬上車！大啖鮑魚漢堡、龍蝦米苔目　遊程今起開賣

▲鳴日廚房第三季將於7月4日啟航，旅客在車上能品嚐到屢獲米其林三星肯定的頤宮中餐廳美食。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

鳴日廚房再升級！雄獅旅遊、台鐵攜手君品Collection今（30日）宣布，鳴日廚房第三季將於7月4日啟航，旅客在車上能品嚐到屢獲米其林三星肯定的頤宮中餐廳美食，包含四頭鮑漢堡、龍蝦米苔目等，一日遊18,800元起，即日起正式開賣。

▲由連7年榮獲米其林三星的頤宮行政主廚陳偉強（右1）與型男西餐主廚王輔立（右2）共同領軍。（圖／記者彭懷玉攝）

鳴日廚房自2022年啟動營運，在結束與晶華酒店的合作後，雄獅旅遊今宣布與雲品國際攜手，打造行進中的「米其林三星饗宴」，由連7年榮獲米其林三星的頤宮行政主廚陳偉強與型男西餐主廚王輔立共同領軍，菜單結合中西料理技藝、在地食材與創意美學，宛如把頤宮中餐廳搬上列車。

▲鳴日廚房一共7節車廂，一趟僅能接待54名乘客，服務人員超過20位，提供近一對二的尊榮服務。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊董事總經理黃信川說，鳴日廚房一共7節車廂，一趟僅能接待54名乘客，服務人員超過20位，提供近一對二的尊榮服務。他表示，不只美食，鳴日廚房途經重要景點會減速到30公里，讓火車不再只是交通工具，想以慢速帶給旅客浪漫的感受。

黃信川進一步指出，全球有130多個米其林三星餐廳，平均要價380美元，搭一趟觀光列車就能搜集米其林三星。他透露，日本有三家鐵道公司前來考察，看完後日方也希望鳴日廚房能到日本設站。

▲東、西部將提供不同餐食，帶給旅客豐富味蕾饗宴。（圖／記者彭懷玉攝）

雲品國際董事長盛治仁則說，鳴日廚房讓台鐵不只是鐵路，雄獅不只是旅行社，雲品頤宮也不只是餐廳，旅客上車將從在地創生開始，中間串連花東限量版餐食，再以甜點做結尾，期盼帶給旅客幸福感，且東、西部將提供不同餐食，帶給旅客豐富味蕾饗宴。

▲菜單部分，結合傳統與創新料理風格，並巧妙融入ESG永續理念，以米其林星級規格打造。（圖／記者彭懷玉攝）

菜單部分，結合傳統與創新料理風格，並巧妙融入ESG永續理念，以米其林星級規格打造，前菜「柚見風起」口感清爽層次鮮明；湯品「椰子文昌雞湯」則選用來自花蓮的文昌雞；主菜「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」為米其林主廚的獨家創意，運用果泥製成的彩糖手繪青花瓷圖騰，覆於綿密奶香的饅頭上，夾入慢火煨煮的四頭鮑與紅燒肉醬。

▲「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」為米其林主廚的獨家創意。（圖／記者彭懷玉攝）

頤宮招牌甜點「雲中甜夢蜜檎－炸豆腐奶（釋迦泥）」，首次融入台東盛產的釋迦製成果泥，專為鳴日廚房量身打造限定風味；最吸睛甜點「不是皮蛋豆腐」以豆漿奶凍、芝麻凍與黑糖凍層層堆疊，重現皮蛋豆腐的視覺效果。其中，以台鐵經典便當盒為靈感的「甜點便當盒」內含一系列擬真造型甜點，如以米香仿製的「白飯」、以芒果布丁呈現的「蛋」、以及巧克力製作的「漢堡排」等。同時，車上提供全台各地小點心、精選飲品及手工冠軍咖啡等。

▲龍蝦米苔目嚴選來自東石蚵仔、澎湖小卷、新竹米苔目，並搭配上龍蝦。（圖／記者彭懷玉攝）

團體行程部分也全新規劃，一日遊結合食育主題，前往「洄遊吧」介紹多樣在地魚種與永續漁業的捕撈方式，並前往七星潭深入了解海岸生態與海洋保育觀念。或安排「原住民野菜學校」，由原住民族導覽老師講解野菜的種植與應用，讓旅客實地體驗食育精神，一日遊每人18,800元起。

二日遊行程獨家推出「海光走讀」活動，邀請在地達人引領旅客漫步成功小鎮，探索其歷史變遷與文化故事。最後，雄獅本季規劃「七夕情人節主題趟次」，搭配音樂與情人節限定佈置，把列車化身成浪漫移動場景，兩天一夜行程每人39,900元起。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，已於1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台鐵觀光列車「環島之星」今年初換上三麗鷗新裝，更名為「萌旅號」，把美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、人魚漢頓、蛋黃哥搬進車廂，6節車廂分別呈現三麗鷗家族明星的個性與趣味，更巧妙融入鵝鑾鼻燈塔、台東熱氣球、珍珠奶茶與芒果冰等台灣知名景點與美食元素。

萌旅號商務車廂一共有4節，分別配有4款不同主題，360度旋轉的豪華沙發座椅仍是人氣打卡點；活動車廂除了設置卡拉OK，每月更新中、英、日流行金曲與經典老歌之外，「專屬拍貼機」、「扭蛋機」也擺放在此，在每周五、六、日、一運行。