老爺閃購節來了！3400元起任選全台10飯店　+1元兒童免費住

▲每年最受歡迎的「老爺閃購節」將登場。上圖為礁溪老爺酒店。（圖／老爺集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

老爺酒店集團宣布，每年最受歡迎的「老爺閃購節」線上旅展將從5月6日中午12點起開跑，包括10家飯店通用的「3400元聯合住宿券」、「2080元聯合餐飲券」等，最低1.5折起，旗下各家飯店也推出住宿券優惠。

每年最受歡迎的「3400元聯合住宿券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，即買即用、彈性搭配，此次更特別推出買10送1優惠，限量500套，使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店旗下7個據點入住。

使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈送館內抵用金，等同2折起；2張亦可選擇入住台北老爺尊爵客房含早餐，再贈人氣宵夜老爺紅燒牛肉麵；使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，早餐可選擇雲天自助餐或岩波庭早午餐定食，現省1萬9280元。

▲台南老爺行旅家庭房。

為協助家長輕鬆出遊、減輕旅費負擔，使用3400元聯合住宿券也有限時加碼優惠，即日起至6月30日止，持券入住礁溪老爺雙人洋式標準套房，平日加價1元，即可額外招待一位6至11歲孩童同住，並含早、晚餐。北投老爺、知本老爺、老爺會館台北林森館也推出加1元升等，或可帶一位不佔床孩童入住並享用早餐。

迎接暑假親子出遊旺季，老爺酒店集團全新推出「家庭聯盟券」，鼓勵兩個家庭結伴同行。如「台南老爺」祭出7998元家庭客房住宿套券，一套含兩張家庭客房券，平日四人入住，每人每晚千元有找。

▲也可選擇帶有溫泉的旅宿，放鬆身心。

想提前卡位台東熱氣球嘉年華，「台東知本老爺」推出「精緻客房套券每張1萬8888元」與「家庭客房套券1萬5888元」，每套皆含兩張住宿券。

「礁溪老爺」也限量推出兩款住宿券套票組，包含三人一泊二食的「2萬9200元和式山景房套券」與四人入住的「3萬6998元豪華樓中樓套房套券」，皆為一套兩張。

▲凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案。（圖／業者提供，下同）

而凱撒飯店集團攜手台灣知名印花設計品牌「印花樂」推出住房專案，入住全台旗下8間飯店，兩人同行、每晚3699元起，除贈送凱撒雙色印花聯名餐墊組，指定飯店更提供24小時住好住滿、早餐買一送一、免費玩冒險活動或DIY等不同優惠。

凱撒飯店集團此次推出「凱撒綠意印記旅遊趣住房專案」從即日起至7月底為止，適用入住旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、內湖凱旋、阿樹旅店、台北趣淘、台南趣淘及台東趣淘，兩人同行每晚3699元起，皆可獲限量凱撒雙色印花聯名餐墊組，每間飯店提供的專案內容也不盡相同。

▲墾丁凱撒還提供5月限定讓旅客住滿24小時。

如墾丁凱撒推出5月限定加碼優惠，預訂凱撒假期住房專案帶媽咪入住第三人免加價，含發現西餐廳自助式早餐與晚餐，並貼心提供「24小時住好住滿」服務，可於下午2點起入住，延至翌日下午兩點退房。

▲台南趣淘漫旅有許多冒險體驗設施。

台南趣淘「閃亮．燈場」專案每晚3699元起，館內也有宛如冒險樂園般的6大項冒險活動能體驗，另加贈復古煤油燈DIY材料包、龜丹溫泉湯饗券；入住「台北凱撒」則享每晚3999元起優惠，含雙人早餐、連住兩晚加贈路易莎100元商品券；4人入住「內湖凱旋酒店」每人1325元起，贈「環保大禮包」內含凱撒雙色印花聯名餐墊組外，還包括矽膠摺疊咖啡杯及環保袋，再加碼享延退禮遇至下午1點。