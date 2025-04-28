▲頭城海景民宿「PLAY Hotel」打造全新私廚料理「海味上岸」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭又有最新美食去處！位於頭城的海景民宿「PLAY Hotel」，現在就打造全新預約制私廚料理「海味上岸」，以宜蘭現撈最鮮海味製成鍋物、炊飯，透過桌邊服務製作現蒸和牛蒜酥捲，再以宜蘭代表的花生捲冰淇淋結尾，邊用餐還能欣賞窗外海景、夕陽、龜山島，打造唯美浪漫的日落餐桌體驗。

▲▼PLAY hotel在一樓就享有海景第一排視野。（圖／記者蔡玟君攝）

PLAY Hotel持續為旅客推出新體驗，此次全新私廚料理「海味上岸」即使是非住客也能享受。主廚大多使用在地食材結合異國料理方式製作鍋物、前菜、生魚片、炊飯與甜點。

▲▼民宿內新的私廚料理「海味上岸」使用在地食材結合異國料理手法。（圖／記者蔡玟君攝）

如前菜的「鮮蔬小卷」以越式春捲方式製作，搭配代表夏季的爽脆蔬菜與泰式酸甜汁；「布里歐」則使用鹹蛋黃搭配大溪櫻花蝦製作，而生魚片的魚種則使用來自大溪、石城等當地漁港，並嚴選使用定置漁網捕撈的季節漁獲製作，吃得到在地風土同時也兼具永續概念。

▲餐的鍋物則提供葛瑪蘭松阪豬、美國無骨牛小排等肉品。（圖／記者蔡玟君攝）

主餐的鍋物則提供葛瑪蘭松阪豬、美國無骨牛小排，以及宜蘭在地製作的手工花枝蝦丸，並搭配新鮮菜盤享用；同時以在地小農生產提供的當季食材，搭配礁溪或壯圍的米，製作出特色雜炊飯。

▲▼以桌邊服務方式現場製作「現蒸和牛蒜酥捲」。（圖／記者蔡玟君攝）

最特別的是，用餐之餘，主廚會以桌邊服務方式現場製作「現蒸和牛蒜酥捲」。使用日本A5和牛現場蒸煮，並特別尋找宜蘭市場中專做傳統蛋糕的老師傅調整配方，製作出最適合搭配和牛的傳統蛋糕，以蒸好的和牛包覆蛋糕，不只可以解決A5和牛的膩口感，更吃得到和牛的油脂香氣。

此次全新用餐體驗即日起開放，建議至少提前三天預約，雙人成行每人1500元起，用餐時間為下午5點30分入席，可同時享受海景第一排海色、夕陽與遠眺龜山島風景。

隨著母親節即將到來，PLAY Hotel也推出優惠，憑合照贈送6吋手工蛋糕，6人同行、再送氣泡酒一瓶。若想夜宿民宿海景房則享85折優惠，每晚3910元起。

▲民宿內的客房之一「永生樹」。（圖／記者蔡玟君攝）

民宿內設有多種房型，每間設計都大不相同，例如「永生樹」客房內，攝於正中的圓形雙人床架為全木工雕刻，象徵一棵永生樹；房內擁有整面寬達7公尺落地窗，並設有一座室內球形鞦韆，供旅客欣賞海景與日出，客房約20坪。

▲▼樓中樓「芹仁特別室」盡享180度蔚藍海景的窗景，還有露天浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

而喜歡日式氛圍的旅客則推薦海景樓中樓「芹仁特別室」，整間客房採用檜木裝潢，散發自然的檜木香氣，暖木色調的和洋式客房區享一整面窗景，龜山島與海景就是最天然的動態壁畫；一旁的榻榻米茶室空間提供一家人或三五好友聊天，房內更貼心設置藍芽音響，讓旅客依據喜好播放音樂。

二樓則設有室內休息區、戶外烤肉區與日式展望露天風呂，最適合一家人入住，看海玩水之餘還能自備食材在房內烤肉。需注意的是，「芹仁特別室」因住房使用安全考量，故不接待9歲以下孩童入住。

▲宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

而宜蘭凱渡廣場酒店在今年打造3大新亮點，業者宣布加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，成為全台第3間該品牌旗下飯店，並推出最新套房，享270度山海視角；餐飲創意總監江振誠更搶先公布，今年秋季將於館內增開「yen club海豔鍋物」，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配功夫鍋底，讓旅客隨時享受國際級的宜蘭美饌。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，並打造全館僅3間的「Preferred Suite套房」。（圖／業者提供）

宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱，今年加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村）」，並打造3間「Preferred Suite」套房，套房享270度視角，坐擁無邊際海景與層巒山嵐，從即日起開賣，一泊二食每晚1萬8800元起，可享行政酒廊 happy hour、贈送迎賓禮 Wine Zero 無酒精香檳一瓶。

▲國際名廚打造全新「yen club海豔鍋物」。（圖／業者提供）

而國際名廚，同時也是酒店餐飲創意總監的江振誠則宣布，今年秋季將於館內增加新餐廳「yen club海豔鍋物」，嚴選宜蘭漁港直送的現流海鮮，搭配8款主廚親自設計，靈感來自世界各地的特色湯底，重新定義火鍋體驗。而入住「Preferred Suite」套房的旅客，在晚餐時可於房內搶先搶用，並有招牌青花剝皮椒湯與北海道味噌牛奶膠原湯2種選擇。