豚骨烏龍麵買一送一！丸亀製麵周年慶優惠4／29起連推2天

▲丸亀製麵「豚骨烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

人氣烏龍麵品牌「丸亀製麵」歡慶登台11周年，4月29日、4月30日連2天推出豚骨烏龍麵買一送一，門市結帳時出示丸亀製麵FB按讚或IG追蹤畫面即可享有優惠。

丸亀製麵歡慶登台11周年，4月29日、4月30日凡於門市結帳時出示丸亀製麵FB按讚或IG追蹤畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買一送一」好康，等於每碗只要72元，活動餐點限內用，不開放外帶及外送，每支手機（畫面）限購一組。

▲丸亀製麵「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

丸亀製麵5月1日推出季節新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」，溫潤脂香的豬腹肉加上爽脆高麗菜，搭配充滿台灣味的剝皮辣椒，中碗售價120元，加30元可升級大碗，提供冷麵／熱湯麵兩種選擇，滿足不同食感需求。

▲5月1日勞動節即將到來，TGI FRIDAYS推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，為辛苦打拼的勞工朋友、職場社畜加油打氣，開展餐飲集團勞動節祭出一日限定優惠活動，當天至全台TGI FRIDAYS不分內用或外帶，點購炭烤豬肋排即享買一送一，每次最多可買二送二。

德州鮮切牛排則推出「CHEERS！$51為你應援」，勞動節當日至餐廳內用消費任一主餐，則可以加價51元享用指定飲品，選擇包括生啤酒、無酒精調飲、可續杯軟性飲料，平均超過半價優惠。

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