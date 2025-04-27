2025新加坡必去新景點！小小兵樂園、雨林探險　再搭迪士尼郵輪

▲新加坡今年有許多新景點陸續開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

喜歡新景點嗎？新加坡今年就有6大新景點陸續開幕，包括可愛有趣的小小兵樂園、宛如置身電影《野蠻遊戲》冒險場景的雨林探險園，還有一系列奢華酒店陸續開幕，本篇一次整理出這6處新景點特色，今年一定要將新加坡排入你的出國計劃中。

▲新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新加坡環球影城的小小兵樂園今年開幕。（圖／Klook提供）

1.新加坡環球影城小小兵樂園 開幕日：2月14日

新加坡環球影城最新「小小兵樂園」已於2月14日正式開幕，不僅有全球首座「小小兵舞會旋轉木馬」及「萌樂漩渦」，可愛的小小兵市集、主題美食和周邊商品，以及色彩繽紛的街道與大型打卡裝置，讓粉絲深刻感受小小兵的可愛魅力。

而漫步街頭，則有全新表演「一分鐘小小兵鬧翻天」（Minute of Minion Mayhem）！小小兵和格魯的三個女兒瑪戈、伊迪絲、艾格尼絲會現身樂園，配有臭屁槍、律動十足的舞蹈，並在表演結束後與觀眾互動合影。旅客有機會遇見小小兵、格魯、露西及格魯的女兒們等各角色。

此外，新加坡環球影城也將於2029年迎來「超級任天堂樂園」，讓樂園設施豐富與有趣程度再升級，不只日本，任天堂迷也可以到新加坡感受其魅力。

▲▼亞洲雨林探險園帶給旅客全新親近大自然與動物生態的體驗。（圖／翻攝自亞洲雨林探險園臉書專頁）

2.亞洲雨林探險園 開幕日：3月12日

亞洲雨林探險園是新加坡第5座野生動物園，也是亞洲首個以探險為主題的動物園，園內分為8個區域，以雨林步道串連，宛如一秒置身電影《野蠻遊戲》的世界中。

行走步道間，旅客可以近距離欣賞原木與巨石，或欣賞鬱鬱蔥蔥的樹冠景色和隱身其中的動物們；園內甚至復刻馬來西亞知名的姆魯國家公園洞穴景觀，長達220公尺的洞穴美景旅客絕對不能錯過。

園內也提供許多刺激的沉浸式冒險體驗，如「岩洞探險之旅」就是綁上牽引繩穿越洞穴縫隙，再沿著石壁進行繩降；「極峰探險之旅」則展開一場刺激的雨林冒險之旅，沿途要攀岩、越過吊橋，並享受全景視野。

▲▼悅榕集團最新奢華酒店「萬態雨林悅榕庄」。（圖／新加坡旅遊局提供）

3.新加坡萬態雨林悅榕庄 開幕日：4月2日

新加坡今年最受矚目的新開奢華酒店之一，就是「新加坡萬態雨林悅榕庄」，是悅榕集團成立以來在新加坡首間酒店，因此備受重視。

新加坡萬態雨林悅榕庄已經開幕，地點位於萬態野生動物園區內，酒店設計以熱愛自然生物為概念，並與周邊自然環境融合，因此338間客房隱身於茂盛的綠林之中，頂級套房更打造成樹屋造型，能俯瞰實里達蓄水池景色。

由於酒店就位於野生動物園區內，想前往新加坡飛禽公園、夜間野生動物園、河川生態園、新加坡動物園與亞洲雨林探險園都很方便。

▲S.E.A海洋館擴大後將更名為新加坡海洋館。（圖／ETtoday資料照）

4.新加坡海洋館（Singapore Oceanarium） 開幕日：預計7月試營運

位於聖淘沙的S.E.A海洋館近年進行擴建工程，將規模擴大3倍，並更名為「新加坡海洋館（Singapore Oceanarium）」，預計7月試營運。

全新擴大的新加坡海洋館將有新展覽，如專門介紹史前海洋生物區域和深海生物的影像展示，同時也將投入海洋保護工作，和海洋研究與教育中心。

▲▼新加坡首間萬豪國際集團下的「The Luxury Collection」品牌酒店「The Laurus」。（圖／翻攝自Resorts World Sentosa臉書專頁）

5.奢華酒店The Laurus 開幕日：預計今年第三季

聖淘沙名勝世界內擁有多間奢華酒店，而預計今年第三季開幕的奢華酒店「The Laurus」，為新加坡第一間萬豪國際集團下的「The Luxury Collection」品牌酒店，183間全套房式酒店設計，融合了新加坡熱帶的魅力與歷史的優雅，且地理位置優越，更方便旅客探索聖淘沙。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

6.迪士尼探險號 首航日：12月15日

迪士尼探險號是迪士尼有史以來最大的遊輪，也是該品牌旗下首艘以亞洲為母港的遊輪，最多可容納6700位旅客，並計劃於今年12月15日首航。船上提供多種房型，包含可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，以及坐擁寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等。

遊輪設有七大主題區，包括250公尺全球最長的海上雲霄飛車的「Marvel Landing」、可享受超長划水道的「Toy Story Place」等。此外，船內也為各年齡層打造專屬空間，從專為3到10歲兒童打造的「Disney's Oceaneer Club」到適合青少年的Vibe，讓大人小孩都能在這座海上迪士尼樂園享受多樣化樂趣。目前台灣已有多家業者販售明年航次，包括可樂旅遊、Klook、KKday、大登旅遊、雄獅旅遊、東南旅遊、易遊網等。