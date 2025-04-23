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胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕　2道招牌菜連3天推買一送一

▲胡椒廚房。（圖／橘焱胡同提供）

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

橘焱胡同集團在取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權後，今年規劃在全台拓展到6家分店，首家新分店4月24日進駐新莊宏匯廣場，同時連3天推出買一送一。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。

▲胡椒廚房。（圖／橘焱胡同提供）

▲美國骰子牛。（圖／橘焱胡同提供）

胡椒廚房原本由捷利國際代理經營，但該公司在2023年7月無預警倒閉，全台胡椒廚房也跟著收掉。當年10月由新團隊接手，新竹巨城店和台中三井LALAPORT店重新營業。今年2月橘焱胡同集團宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權，除了接手台中三井LALAPORT店、新竹巨城店外，今日宣布插旗新莊宏匯廣場，4月24日正式開幕。

▲胡椒廚房。（圖／橘焱胡同提供）

▲牛肉椒燒烏龍麵。（圖／橘焱胡同提供）

除了原本菜單，胡椒廚房新莊宏匯店推出了全新餐點「牛肉椒燒烏龍麵」，嫩煎牛肉搭配日式烏龍麵，拌入特製蒜香醬汁與胡椒黃油，層層堆疊出濃郁鹹香。

為慶祝胡椒廚房新莊宏匯店開幕，招牌胡椒牛肉飯、胡椒雞肉飯在4月25日至4月27日可享買一送一，合計每日限量30份。其餘門市也同步推出優惠活動，4月25日至5月31日於門市消費打卡即贈飲品一杯。

▲東京的超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」。（圖／Alina愛琳娜提供）

▲東京的超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」。（圖／Alina愛琳娜提供）

另外，東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，近年已成為社群熱門打卡美食，以後想吃不用飛日本，旗下擁有多家餐廳的富錦樹集團即將引進台灣，第一家店落腳台北市。

東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才成立「I'm donut?」專賣店。其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，主廚平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

關鍵字： 美食雲 胡椒廚房

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