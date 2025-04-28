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出發吧！跟著澳遊客漫遊墨爾本風情

文／七逗旅遊網　圖／維多利亞州旅遊局

從新鮮肥美的海產料理，藏身巷弄間的香醇咖啡，亞拉河谷的葡萄酒莊園，再延伸到街頭巷尾的塗鴉藝術，墨爾本融合了自然風味與城市藝術，來到這座充滿創意與活力的大城，將可展開一趟滿足五感的迷人旅程。

出發吧！跟著澳遊客漫遊墨爾本風情（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲來自大海的墨爾本海鮮美味。

澳洲四面環海，使墨爾本擁有得天獨厚的新鮮漁獲，無論是肉質飽滿的龍蝦、多汁的螃蟹，滑嫩的生蠔與各式當季魚類，從簡單的海鮮拼盤，到精緻的創意料理，每一口都是令人讚嘆的好滋味；若能搭配一杯清爽的白酒，更能提升層次，滿足味蕾享受。

出發吧！跟著澳遊客漫遊墨爾本風情（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲墨爾本人對咖啡的喜愛，逐漸發展成一種藝術。

喜歡喝咖啡，肯定會愛上墨爾本。這座城市擁有超過2,000家咖啡廳，是全球咖啡廳密度最高的城市之一。若是逛到CBD Flinders火車站附近，不妨轉進知名的Degraves Street，坐下來點一杯香醇咖啡，輕鬆感受這座城市的生活節奏與溫度。

出發吧！跟著澳遊客漫遊墨爾本風情（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲亞拉河谷逛葡萄園、酒莊微醺輕旅行。

亞拉河谷位於墨爾本近郊，離市區約1個多小時路程，是維多利亞州最古老的葡萄酒產區。這片迷人的山谷，是品味澳洲紅酒的絕佳去處。除了品酒之外，許多酒莊還設有風景宜人的餐廳，提供精緻的澳式餐點，可在美景、葡萄藤間，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。

出發吧！跟著澳遊客漫遊墨爾本風情（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲街頭即是畫布，墨爾本塗鴉藝術之美。

墨爾本也被視為「澳洲文化之都」，不只擁有像維多利亞國家美術館這樣的殿堂級藝術場所，更有充滿街頭生命力的塗鴉藝術。走進霍西爾巷、或是聯盟小巷，牆面上層層疊疊的塗鴉與街頭創作，展露無限創意與都市靈魂，讓藝術不再只是畫廊裡的專利，而是深入每個轉角、每個日常，令人大開眼界。

最懂澳洲的《澳遊客》聯營團體，推出三款墨爾本行程帶你輕鬆暢遊。其中的「墨爾本醇旅行7日」，安排了大洋路壯闊美景、酒莊品酒、咖啡巷弄探祕、日式料理饗宴與尤利卡88觀景台，讓你沉浸於墨爾本的獨特風情。另有6日與9日的行程，可依個人喜好自由選擇。

●《澳遊客》推薦行程：
˙墨爾本醇旅行6日
˙墨爾本醇旅行7日
˙雪墨雙都宴9日遊
詳見：https://pse.is/7euxhl

關鍵字： 七逗旅遊網 維多利亞州旅遊局 澳洲 墨爾本

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