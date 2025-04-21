香港孝親新玩法！3天自由行8888元起含門票、纜車票　亮點一次看

▲昂坪360「全景纜車」眺望大嶼山、天壇大佛，以及港珠澳大橋。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

母親節將至，飛1.5小時即能到達的香港，向來是民眾出國首選，雙人玩三天兩夜，最低萬元有找。港旅局整理出赴香港的新玩法，甚至比花錢買禮物孝親更值得，共同出遊還能滿足父母想炫耀的心。

▲香港維港風光教人著迷。（圖／港旅局提供）



據調查，2024年台灣訪港旅客達124萬人次，較2023年成長近54%；今年1到2月，台灣訪港人次累計也高達25.8萬人次，較去年同期成長33%，顯見距離近、航班多、語言通的香港，疫後愈受國人歡迎。

▲杜莎夫人蠟像館滿足爸媽和大明星合照的心願。（圖／港旅局提供）



不過，不少長輩對香港的印象總停留在太平山、維多利亞港，港旅局點出許多深受長輩青睞的行程。港旅局台灣辦事處處長徐維妮分享，杜莎夫人蠟像館能滿足爸媽和大明星合照的心願，是近來受長輩歡迎的景點，而香港故宮文化博物館有許多沉浸式體驗，「紫禁一日-清代宮廷生活與藝術」展覽裡，能以互動方式體驗陸劇裡的宮中生活。

▲半島酒店經典下午茶。（圖／港旅局提供）



美食部分，別忘了到半島酒店品嚐英式下午茶、鏞記重溫正宗炭燒燒鵝、陸羽茶室大啖經典港點與養生煲湯、太平館回味懷舊港式西餐，並入住2024年新開幕的灣仔合和酒店；海味街買各式養生食材，如花膠、蟲草，還有必買的煲湯包等，加了肉品就是純正的港式煲湯；鵝頸橋打小人洩憤兼求財；參加麻雀館深度遊也是新興旅遊行程，不賭博的健康認識麻雀文化，並可以了解港人打麻將「只碰不吃」的玩法。若想親山近海，不妨前往蒲台島或大澳漁村，深入認識不同面向的香港。

▲大澳文物酒店圓弧型拱門是絕美打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）



為迎接母親節感恩月的到來，業者同步推出多種優惠行程，三天二夜自由行未稅只要8,888元起。其中，易飛網三天機加酒自由行二人一室住旺角帝盛酒店，含香港故宮文化博物館及M+門票，每人8,888元起（未稅）。

▲麻雀館深度遊。（圖／港旅局提供）



吉帝旅遊三天自由行二人一室住華美達華麗酒店，含單程山頂纜車、杜莎夫人蠟像館門票，以及昂坪來回纜車票，每人未稅8,888元起。可樂旅遊三天機加酒二人一室住灣仔帝盛酒店，含賽馬會馬場入場票、珍妮曲奇小熊餅乾及茶餐廳餐券，每人未稅8,888元起。五福旅遊三天機加酒自由行四人一室，住富薈尚乘上環酒店，含灣仔文化藝術半日遊，含麻雀館深度遊，再漫遊北帝廟、藍屋群、鵝頸街市，每人9,188元起（未稅）。另也有米其林摘星之旅、團體行程、包車行程，免燒腦走訪各大景點。