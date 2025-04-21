壽司郎×排球少年聯名活動4／23登場　指定餐點送人物插卡、透卡

▲壽司郎×排球少年聯名活動4/23登場。（圖／壽司郎提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

排少迷注意了！台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》，將於4月23日至5月18日展開為期26天的聯名活動，期間點購聯名餐點就可獲得Q版人物插卡、聯名透卡及吉祥物角色貼紙，消費滿額則可加購聯名飲料杯與小圓包。

▲20款Q版人物插卡。

▲11款透卡。

▲16款吉祥物角色貼紙。

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店。聯名餐點部分，只要點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張，共20款，限量10萬張；點用野生鮪魚豪華拼盤則送聯名透卡1張，共11款， 4月23日至5月4日送6款，5月5日至5月18日送剩餘5款，限量4萬5000張。白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張，共16款，限量4萬張。

▲聯名環保袋。

▲聯名飲料杯。

▲聯名小圓包。

同時，凡點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可以組合優惠價200元，將聯名環保袋帶回家，共5款，隨機出貨，限量3萬組。活動期間內用單筆發票滿700元，即可用250元加購聯名飲料杯，或200元加購聯名小圓包，每筆發票最多可換購2個，滿1400元以上的發票最多可換購4個，飲料杯與小圓包各有5款，各限量1萬5000個。

▲壽司郎也全台北中南推出5家《排球少年!!》主題店。

▲聯名壽司盤。

此外，壽司郎也全台北中南推出5家《排球少年!!》主題店，分別是台北中華路店、新店中興路店、台中新時代店、台南南紡店及高雄夢時代店。活動期間內，官方粉絲專頁也舉辦活動，有機會抽中聯名壽司盤（限量50名）。

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃台出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。