「數位太陽」免費賞！北市沈浸式光廊換新展　加碼地球日1hr展演

▲Taipei Lumitree（敦南之森）即日起至5月15日換上全新光影作品。（圖／IG@der_iiiiiiii 提供）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最大戶外沉浸式光廊Taipei Lumitree（敦南之森）換上新特展！即日起光影作品《陽顏 SUN HUE》上映，至5月15日前，每天早上8點至晚間9點，每個整點、每15分鐘播放一次。藝術家靈感取自「永晝台北」，用錯視與色溫的方式，形成一輪數位太陽，為台北梅雨季注入一抹溫暖日光。

▲《陽顏 SUN HUE》將晨曦、正午與黃昏三種不同的陽光樣貌轉化為色溫與情緒語言。（圖／Taipei Lumitree（敦南之森）提供）



藝術家DAMONXART最新的戶外光影作品《陽顏 SUN HUE》，將晨曦、正午與黃昏三種不同的陽光樣貌轉化為色溫與情緒語言，呈現在 Taipei Lumitree 的戶外沉浸式光廊中。即使夜色低垂、陰雨綿綿，觀者也能感受到陽光灑落般的視覺體驗與心靈慰藉。

▲現場設有「最佳觀賞點」，可透過站位與光影互動。（圖／Taipei Lumitree（敦南之森）提供）



作品現場設有「最佳觀賞點」，可透過站位與光影互動，參與這場由身體與感官構成的當代城市光實驗。

▲仰望這顆數位太陽，感受自然與光的可貴。（圖／Taipei Lumitree（敦南之森）提供）



為了迎接地球日，4月22日地球日當晚8點至9點間，Taipei Lumitree加碼舉行一小時限定展演，邀民眾在光廊「熄燈之前」，一同仰望這顆數位太陽，感受自然與光的可貴，喚醒人們對自然、光與生存環境的深層關懷。

陽顏 SUN HUE

地點：Taipei Lumitree 敦南之森（台北市大安區敦化南路二段 19 號）

展期：即日起至5月15日，每天08:00-21:00（整點播放，每 15 分鐘輪播一次）

地球日限定播映：4月22日 20:00-21:00