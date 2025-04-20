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兩大樂園再推優惠！第2人門票特價250元　車牌對中4碼只要99元

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園2人同行第2人只要250元。（圖／麗寶樂園提供）

記者黃士原／台北報導

大寶寶們集結！麗寶樂園針對72至720個月的大寶寶祭出優惠，2人同行第2人只要250元。此外，6月1日前，車牌號碼只要「9453」4碼全中，劍湖山門票只要99元。

麗寶樂園即日起至5月29日，針對72至720個月（6～60歲）的「大寶寶」推出「雙園擇一」門票優惠，現場購買1張全票899元，第2位大寶寶就可享250元優惠票價，雙寶同行1149元，加價400元，即可升等暢玩水陸雙園。密室逃脫則推出12歲以下實境遊戲只要12元，每名需搭配1位購買原價。

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園雙寶同行1149元，加價400元，即可升等暢玩水陸雙園。

麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店，也推出超值住房專案，讓旅客們能玩到最後一刻，麗寶福容大飯店於5月1日至6月30日推出「Ready Go!打開夏天」，雙人1泊2食8999元起，4人1泊1食9999元起，再送雙園雙日門票等好康。麗寶賽車主題旅店推出「飛馳今夏」專案，雙人入住超能客房1泊1食4999元。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

雲林劍湖山世界日前再推出車牌對對碰優惠，6月1日前，只要「9、4、5、3」4碼全中，門票只要99元；對中任2碼，門票299元，中1碼門票399元。

關鍵字： 旅遊雲 麗寶樂園 劍湖山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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