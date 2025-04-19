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饗食天堂南部3家分店限定　5／9前可享「雪蟹腳」吃到飽

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

▲饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

饗食天堂南台灣限定的「雪蟹腳」又來了，5月9日平日在饗食天堂台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店供應，加菜不加價，最低只要898元就能雪蟹腳吃到飽。

雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紥實飽滿，是許多老饕心中的最愛。台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店原本4月起供應雪蟹腳吃到飽，由於推出後大受好評，因此活動延長到5月9日，台南西門店、高雄夢時代店平日午、晚餐吃得到，高雄三多店則是再增加假日午、晚餐時段。

▲饗食天堂高雄夢時代店。（圖／饗賓提供）

饗食天堂目前全台共有11間門市，這次提供雪蟹腳吃到飽僅有南部3家，其中高雄夢時代店全店536坪、400席座位數，是全台規模最大的旗艦店。此外，瞄準親子及年輕客群，高雄夢時代店首創兒童專屬餐檯與餐點，有迷你版漢堡、壽司及飯糰，更有外型可愛的起司黑熊包及奶黃熊貓包。

配合母親節檔期，5月10日及11日饗食天堂全餐期新增雪蟹腳、嫩烤羊肩排、嫩煎干貝佐蘆筍醬，以及Toso微甜氣泡酒無限享用，並調整此兩日餐期及價格，午餐一時段為11:30至14:00（每位1298元），午餐二時段延長半小時14:30至17:00（每位1298元），晚餐時段調整為18:00至21:00（每位1398元）。

▲煙波新竹湖濱館全新Buffet「莫內饗宴」今試營運。（圖／煙波飯店集團提供）

另外，煙波集團新竹湖濱館自助餐廳首次進行改裝，全新Buffet品牌「莫內饗宴」昨天開始試營運，合計有7大餐區，命名靈感皆出自莫內大師，像是燒烤區取名「炙曦」出自莫內《日出・印象》系列作品，推薦料理有帶殼活牡蠣、鹽烤香魚和烤牛舌。熱鍋區取名「炙境」，出自莫內《乾草堆》系列，象徵鐵板熱菜的溫暖與濃郁風味，此區必吃現蒸鮑魚、現煎干貝和主廚每日費時燉煮的黑蒜鮑魚燉金緗雞盅。

▲現切爐烤極黑和牛背肩。（圖／煙波飯店集團提供）

而現煮區、生魚片和壽司區取名「鮨影」，以莫內擅長捕捉海浪與光線的細微變化為啟發，呼應生魚片的細緻與海鮮的清新感，必吃有天使蝦菲力、生食級干貝、炙燒極黑和牛握壽司和現撈海鮮烏龍麵。海鮮吧則為「潮韻」，透過莫內對《海邊》的描繪如大海拍打著鵝卵石灘，傳遞海鮮的潮汐韻味，此區集結松葉蟹、天使紅蝦、淡菜、藍蟹等滿滿好料。另有活體海鮮水車於每日清晨直送「活跳蝦」在餐檯區呈現，點餐後由廚師現撈、現煮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 雪蟹腳 吃到飽 饗食天堂

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