日月合朔號II首抵基隆！揭百萬南極探險船之秘　配備直升機、潛水艇

▲極地探險船「日月合朔號Scenic Eclipse II」停靠南極。（圖／元本旅遊提供）



記者彭懷玉／基隆報導

極地探險船「日月合朔號Scenic Eclipse II」今（18日）早首抵基隆港，元本旅遊是Scenic集團在台唯一的包船合作夥伴，業者邀請2023年曾參加過南極包船旅客，以及將在2026年成行的「準旅客」登船，與媒體一揭馳騁南極冰川探險船的魅力，除了9間餐廳、桑拿，甚至配備最新的潛水艇、直升機，帶旅客以陸海空方式認識南極之美。

▲▼極地探險船「日月合朔號Scenic Eclipse II」潛水艇和停機坪；日月合朔號Scenic Eclipse II今（18日）早首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）





Scenic集團亞太區總經理Anthony Laver表示，2023年首度與元本旅遊合作，創下台灣史上第一次南極包船壯舉，他發現「赴南極的台灣人急速增長，台灣的確有市場潛力」，而元本旅遊董事長游國珍則說，明年12月出發的航次長達29天，因此比2023年的南極包船85萬更貴，約莫平均要價百萬元，雖然還有一年半才出發，但目前已銷售7成左右。

▲Scenic集團亞太區總經理Anthony Laver；元本旅遊董事長游國珍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大廳酒吧和休息區；日式餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）



實際踏上「日月合朔號Scenic Eclipse II」，會發現整體設計以黑灰色系為主，呈現出低調簡約的風格，探險船上一共有9間多元化餐廳，包含法式、日式和義式等各種料理，還設有僅能容納10人的包廂「Chef table」，讓主廚專為高端客人客製餐點。包船旅客甚至還吃得到薑母鴨、蒸餃等亞洲美食，不用另外付費，僅需提前訂位；大廳旁的酒吧蒐羅百種以上威士忌和葡萄酒，均可無限飲用。

▲義大利餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲總統套房59坪，還附設戶外桑拿等空間。



▲基礎房型則以紗簾隔出小客廳和床榻區域，有效利用空間。（圖／記者彭懷玉攝）



艙房部分，「日月合朔號」共有114間套房，介於9.6坪至總統套房的59坪，總統套房還包含戶外桑拿等空間，而基礎房型則以紗簾隔出小客廳和床榻區域，有效利用空間。雖無大型泳池，但SPA、桑拿、蒸氣室、美髮沙龍、瑜伽冥想教室等應有盡有，滿足長天數的休閒需求。

▲▼各種SPA療程房。（圖／記者彭懷玉攝）



▲瑜伽冥想教室還能做空中瑜伽、頌缽。（圖／記者彭懷玉攝）



相較於大型郵輪的娛樂節目，「日月合朔號」更著重在教育方面，前往南北極的探險船請到20名以上探險隊專家，除了有能力遠征南北極地，每天還有各式講座，包含讓旅客了解鯨魚、企鵝的生活型態，或是全球暖化等議題，讓旅客在遊歷之餘也能愛護地球。

▲船員與乘客比例1:1。（圖／記者彭懷玉攝）



「日月合朔號」排水量17085噸、168公尺長，只能搭乘200位乘客（非極地航次上限228人），船員與乘客比例1:1，左右兩邊的平衡翼比其他探險船大上50%、並擁有PC6等級的破冰能力，讓探險船航行更平穩且舒適。

▲日月合朔號是全球唯一一艘同時配備直升機與潛水艇的極地探險船。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，日月合朔號是全球唯一一艘同時配備直升機與潛水艇的極地探險船，堪稱探險船的天花板。包含兩架雙引擎Airbus H130-T2直升機、一艘Scenic Neptune II景觀潛艇，Scenic Neptune II景觀潛艇可下潛至200公尺深的海底，可同時乘載6位旅客，搭乘一次含換裝約1.5小時，實際在海底為30至45分鐘，要價約1000美金，全罩無遮擋，盡攬罕見的海洋生物。

▲景觀潛艇可下潛至200公尺深的海底，可同時乘載6位旅客，搭乘一次含換裝約1.5小時。（圖／記者彭懷玉攝）



而直升機除了作為登陸調查、急難救助之外，也為觀光之用。搭乘一次同樣約1.5小時，實際在空中30至45分鐘，要價約800美金。另外，備有獨木舟及SUP立槳可讓旅客在海平面上悠遊，不需額外加價，以陸海空方式全面解鎖南極奧秘。

▲「日月合朔號Scenic Eclipse II」停機坪。（圖／記者彭懷玉攝）



依據IAATO國際南極旅遊組織協會最新的公告，2023-2024季度，全球登陸南極的旅客人數是80,251人，預估這個季度登陸南極的台灣人數大約350人，元本旅遊旅客就佔了逾一半。董事長游國珍說，南極不屬於任何一個國家，還是一個很新且很陌生的地方，疫情之前，赴南極的旅客以美國人最多，再來是英國人、澳洲人，疫情後赴南極旅遊的台灣人顯著提升，成長超過4成，是圓夢清單排名第一的目的地。

▲▼名人郵輪宣布即日起與KKday及多家台灣旅行社，共同開賣品牌史上最盛大的111天「Grand Voyage 環球之旅」航程，以名人極致號執航。（圖／名人郵輪提供）



另外，榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定的名人郵輪，即日起與KKday及多家台灣旅行社，共同開賣品牌史上最盛大的111天「Grand Voyage 環球之旅」航程，一次橫跨南北半球共15國、造訪多達57個人氣景點，打造前所未有的奢華旅遊體驗。

食宿娛樂全包的「Grand Voyage 環球之旅」，由名人郵輪旗下人氣船艦名人極致號（Celebrity Solstice）執航，該船即將於2026年全面升級改造，此航程將跨越北美洲、大洋洲與亞洲共15個國家，預計於2026年9月13日自加拿大溫哥華啟航，以美國阿拉斯加為首站，途經夏威夷群島、大溪地和斐濟群島、紐西蘭、澳洲、南太平洋群島與亞洲多國等57個目的地，最終於2026年12月31日抵達香港並停留兩晚，旅客可以在名人極致號上欣賞維多利亞港年度最盛大的海上跨年煙火。本趟航程由9段經典航次組成，亦可分段訂購。