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複刻日本3大名廚8款作品　漢來海港甜點季開跑「免加價」吃到飽

▲漢來海港甜點季明天登場「連推22天」。（圖／記者黃士原攝）

▲外觀光澤如藝術品的「永續」，以巧克力抹茶慕斯包裹杏桃、檸檬、百香果餡，結合抹茶海綿蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

春天，是品嘗甜點最好的季節！漢來海港餐廳4月18日至5月11日，複刻歷年攜手合作的3位日本甜點名廚的8款創意甜點，讓消費者無須額外加價，就能無限享用。

每年春天都推出甜點季的漢來海港餐廳，今年複刻歷年攜手合作的3位日本甜點名廚的8款創意甜點，其中「永續」、「和諧」、「巧克力帕菲」由曾任法國米其林二星餐廳「L'Atelier de Joël Robuchon」甜點師昆布智成創作。「永續」以巧克力抹茶慕斯包裹杏桃、檸檬、百香果餡，結合抹茶海綿蛋糕；「和諧」透過巧克力、覆盆子與開心果穆斯林奶油餡的堆疊；「巧克力帕菲」則選用阿薩姆巧克力奶餡與莓果、脆餅，共譜出濃郁果香的優雅章節。

▲「和諧」則是將巧克力慕斯、覆盆子果泥、開心果穆斯林奶油餡結合。（圖／記者黃士原攝）

小熊亮平主廚現為日本千葉縣人氣甜點店「紅蘋果」（パティスリーポムルージュ）創辦人，之前為漢來海港量身設計3款經典作品「花生達克瓦茲」、「香蕉杏仁塔」、「芒果百香起司」；「花生達克瓦茲」融合酥脆蛋白餅與香濃花生醬；「香蕉杏仁塔」以沙布列餅乾搭配新鮮香蕉與卡士達醬，再以噴槍炙燒蛋白霜增添香氣；「芒果百香起司」則是改良2018法國世界盃大賽日本國內予選冠軍的甜點，以酸甜芒果慕斯包填入生乳酪與百香果餡，搭配椰香比司吉蛋糕。

▲「芒果百香起司」以酸酸甜甜的芒果慕斯為主，中間填入生乳酪和百香果庫利內餡。（圖／漢來美食提供）

駒居崇宏主廚為日本高級甜點品牌Suzette研發總主廚，擁有近30年甜點經驗，曾任2023年世界盃甜點大賽日本隊指導教練與領隊，擅長打造兼具藝術美感與層次風味的甜點作品，這次甜點季登場是「椰子沙布列」與「香橙巧克力蛋糕」兩款作品，前者靈感來自法國諾曼地奶油餅乾，酥脆迷人的口感搭配濃郁椰香，後者則在濃郁巧克力中注入清新柳橙滋味。

▲「草莓抹茶千層蛋糕」為高雄義享快閃店限定口味。（圖／Lady M提供）

另外，紐約甜點品牌「Lady M」首次快閃南台灣，插旗高雄義享時尚廣場，4月17日起限時2個月開跑，並推出全新獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，選用粉嫩的草莓餅皮層層堆疊，內餡鮮奶油則結合醇厚抹茶及酸甜草莓，頂層再以乾燥草莓碎點綴，單片售價280元，9吋售價2800元。

▲「Lady M」首次快閃南台灣，同步開賣全新2款周邊組合。（圖／Lady M提供）

同步開賣還有2款快閃店限定周邊組合，包括「保冷加持・甜點隨時享」優惠， 任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1499元；5月17日起則推「盤點幸福・蛋糕隨心選」活動，任選4片蛋糕搭配品牌蛋糕盤，優惠價1299元，數量有限、售完為止。

關鍵字： 美食雲

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