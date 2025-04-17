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六福村「潑水節」本周末限定！姓名4字中任1字門票599元

▲關西六福村將在本周六日（4月19、20日）舉辦潑水節活動。（圖／六福村提供）

▲六福村將在4月19、20日舉辦潑水節活動，姓名內含「雨、雲、陽、風」任一同音字，可享599元入園。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

沒跟上泰國潑水節腳步，到新竹也能一償宿願！關西六福村將在本周六日（4月19、20日）舉辦潑水節，同時，為迎接盛夏到來，業者推出「天氣之子」優惠，只要姓名內含「雨、雲、陽、風」任一同音字，可享599元入園，陪同親友則能以799元購票入場（最多3位）。

▲關西六福村將在本周六日（4月19、20日）舉辦潑水節活動。（圖／六福村提供）

▲六福村將舉辦為期兩天的潑水節活動，活動從下午兩點半開始，園內中央廣場將設置多個潑水區，開放遊客自由潑水。

六福村將舉辦為期兩天的潑水節活動，活動從下午兩點半開始，園內中央廣場將設置多個潑水區，開放遊客自由潑水互動，無論是攜帶水槍、水桶，還是全副武裝的潑水戰士，都可以恣意暢玩。泰國潑水節比照華人農曆新年，節慶期間身上被潑的水越多，象徵越受到祝福，藉此洗去過去一年的不順，迎接美好盛夏。

▲關西六福村將在本周六日（4月19、20日）舉辦潑水節活動。（圖／六福村提供）

▲六福村最新打造2025動物派對《獸出沒》，親子族發揮創意，打扮成喜歡的動漫角色。

盛夏酷暑在即，六福村推出「天氣之子」優惠，只要姓名內含指定天氣現象「雨、雲、陽、風」任一同音字，可享優惠價599元，陪同親友也能以799元入園（至多3位）。 另外，六福村最新打造2025動物派對《獸出沒》，親子族發揮創意，打扮成喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡；非洲部落設施「沙漠風暴」也推出保護獸蛋大挑戰，遊客只要坐上360度自轉的雲霄飛車，手中的獸蛋安全無損抵達終點，即可獲得勇士胸章。

▲關西六福村將在本周六日（4月19、20日）舉辦潑水節活動。（圖／六福村提供）

▲六福莊「動物派對-叢林奇遇記」專案，含三人入住剛果藍天房型、早餐和門票10,800元+10%。
  
關西六福莊也趁勢推出「動物派對-叢林奇遇記」住房專案，內含三人入住剛果藍天客房、活力早餐3客、六福村兩日入園手環與福豚或狐獴生態體驗二選一，每房加贈動物派對大禮包，專案優惠自即日起至6月22日，三人成行、入住每房只要10,800元+10%。

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

▲高雄星光水岸公園。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁

另外，高雄市政府工務局正進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計劃」，將現有星光水岸公園戲水區擴大，最快2026年暑假開幕，屆時佔地將廣達8000坪，預計將有滑水道、水上鞦韆、兒童水樂園、市集等設施，讓旅客免費暢玩。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 潑水節

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