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「UG台中勤美旗艦店」今天開幕！連3天人氣純茶買1送1

▲▼UG台中勤美旗艦店4月19開幕。（圖／UG提供）

▲UG台中勤美旗艦店今天開幕。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「UG」中部旗艦店落腳台中勤美商圈，今（19）日正式開幕，並祭出限時3天人氣純茶買1送1優惠，還送品牌保冷袋。

UG中部旗艦店「台中勤美店」插旗在被封為「飲料界神級地段」的美村手搖一條街，門市延續品牌標誌性綠、白色裝潢，十分搶眼。台中勤美店為UG全台第13家、台中第2家門市，即日起正式開幕。

為歡慶新門市開幕，即日起至4月21日限時3天可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」；至5月2日前再加碼單筆消費不限金額就送品牌保冷提袋1個，數量有限、送完為止。

●UG台中勤美店
地址：台中市西區美村路一段135號
電話：04-23210957

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲十盛推出春季新品「茶花系列」。（圖／十盛提供）

另外，十盛近日則開賣春季新品「茶花系列」，有特選金萱紅烏龍搭配山茶花的「茶花紅烏」、奶茶控必選「茶花奶烏」，以及使用茶花紅烏為底搭配多汁水蜜桃的「茶花蜜桃冰茶」、茶花紅烏結合焦糖鹹起司奶霜的「茶花烤糖脆奶霜」，售價35元起。

為歡慶新品上市，至4月22日前凡於全門市購買任2杯飲品，且打卡上傳就免費送Esther Bunny聯名保冷提袋1個，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG CoCo

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