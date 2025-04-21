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親子、員旅、畢旅都選COSTA　基隆出發暑假玩日韓好方便

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

今年暑假，換個方式出國旅行！孩子放電、爸媽放鬆，員工狂歡、福委不抓狂，畢業旅行、同學瘋玩；所有旅途大小事安排，就交給COSTA莎倫娜號，皆大歡喜。

親子、員旅、畢旅都選COSTA 基隆出發暑假玩日韓好方便（圖／歌詩達郵輪提供）

▲海上體驗滑水道，比陸地更刺激好玩。

COSTA莎倫娜號是全家人的海上樂園，也是移動式的豪華度假村，船上有吃、有玩、有活動、還有住宿艙房，提供一站式的全方位度假體驗。舉例來說，一般水上樂園很受歡迎的滑水道，COSTA莎倫娜號也有，從頂層露天甲板的高處往下滑，享受海風吹拂、海景相伴，過程更刺激有趣。

親子、員旅、畢旅都選COSTA 基隆出發暑假玩日韓好方便（圖／歌詩達郵輪提供）

▲小朋友來思高兒童俱樂部放電，爸媽享受難得的放鬆時光。

思高兒童俱樂部是小朋友專屬的玩樂天地，這兒有專業人員帶領玩遊戲、體驗手作，也有安全的戲水環境，讓小朋友在泳池裡戲水消暑，享受快樂時光。小男孩、小女孩也有機會實現一日小船長、一日小公主的夢想。

親子、員旅、畢旅都選COSTA 基隆出發暑假玩日韓好方便（圖／歌詩達郵輪提供）

▲擁有玻璃穹頂的日光甲板，時刻呈現優閒的地中海風情。

不管天氣如何變化，在麗都日光甲板&天幕影院，白天可以恣意暢泳、享受按摩池，或是在甲板上曬日光浴；當夜幕低垂，這兒轉變成浪漫的星空電影院，許多人會聚集在此，邊聊天、邊觀賞精彩節目。若遇好天氣，也有機會仰望天空中的繁星。

親子、員旅、畢旅都選COSTA 基隆出發暑假玩日韓好方便（圖／歌詩達郵輪提供）

▲點杯Aperol Spritz，體驗一秒到義大利的微醺滋味。

若想感受微醺滋味，COSTA莎倫娜號也有多間風格酒吧，等著大家來體驗。以藥草風味為主的開胃酒Aperol Spritz，被視為義大利國民調酒，點杯香甜的雞尾酒，找個靠窗的座位，聽音樂、看海景，享受空氣中瀰漫的海洋派對氛圍。

親子、員旅、畢旅都選COSTA 基隆出發暑假玩日韓好方便（圖／歌詩達郵輪提供）

▲入夜後，COSTA莎倫娜號準備許多主題派對活動等你來嗨玩。

愈晚愈嗨的夜貓族，在COSTA莎倫娜號也能找到喜歡的玩法。晚飯後，除了大劇院的精彩歌舞秀之外，還有很多團體遊戲、主題派對可以參與，也可到舞廳，跟著音樂一起律動，解放你的內在喜悅。

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程
★暑假航次7/7、7/13、7/27、8/4出發限定，第三人0元起
˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7
˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27
˙福岡＋濟州6天 7/2
˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27
˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa
歌詩達郵輪YT影片
https://www.youtube.com/watch?v=GYkl_xcx650

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪

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