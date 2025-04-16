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手搖飲最新消暑優惠包！鶴茶樓送純茶、CoCo第2杯10元

▲▼CoCo粉角奶茶。（圖／CoCo提供）

▲手搖飲消暑優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

擋不住連日高溫！《ETtoday新聞雲》幫整理手搖飲最新消暑優惠，今天限定1天有CoCo粉角奶茶第2杯10元、鶴茶樓送限量純茶；還有限時買1送1、免費加料好康。

▲▼鶴茶樓新品「蘋果鶴頂紅茶」。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓「蘋果鶴頂紅茶」。（圖／鶴茶樓提供）

●CoCo 
CoCo今（16）日祭出限時1天「大杯粉角奶茶第2杯10元」優惠，銅板價70元就能喝到2杯，換算下來每杯只要35元，且飲品糖度、冰量還能任選，須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、限當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

●鶴茶樓
鶴茶樓今（16）日祭出限時1天「買1送1」優惠，只要至門市購買「蘋果鶴頂紅茶」1杯就送中杯純茶任選1杯，每人限購2組，提醒純茶不含蕎麥茶王。

●Mr.Wish
Mr.Wish即日起至4月22日祭出「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「中杯楊枝甘露」、「大杯冬瓜檸檬」以及「大杯香蘋紅茶」，可享同品項買1送1，楊枝甘露則可加價升級大杯，期間凡使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人每次最多可買5組，詳細優惠內容依平台為主。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶即日起至4月22日祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，期間只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主；門市同步祭出「飲料買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。

●再睡5分鐘 
再睡5分鐘即日起至4月30日祭出「免費加料」活動，期間凡於門市購買飲品即可免費加「粉條」1份，數量有限、售完為止。提醒加料活動不適用於「牛肉麵奶蓋」、「好濃純鮮乳」、「暖暖喝熱飲」系列飲品，部分加盟門市也不提供優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

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