北市早午餐烘焙坊停業！清倉生財器具中　網不捨：盼老闆重出江湖

▲捷運南京三民站附近的「盛櫥 New’s Kitchen & Bakery」已於日前停業，結束近四年時光。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

又一間早午餐烘焙店宣告退出市場！位於捷運南京三民站附近的「盛櫥 New’s Kitchen & Bakery」已於日前停業，業者出清手邊餐具、烘焙器具，結束近4年的開業時光。嚐過的網友不捨留言「祝福老闆未來可以重出江湖，再顯神櫥之手」、「謝謝您們帶給我們許多美好的時刻」。

▲「盛櫥 New’s Kitchen & Bakery」是一家結合麵包坊和早午餐店，一入內就會聞到剛出爐的烘烤麵包香。（圖／記者彭懷玉攝）

「盛櫥 New’s Kitchen & Bakery」是一家結合麵包坊和早午餐的小店，店內雖不大，但一入內就會聞到剛出爐的烘烤麵包香，提供小資套餐、三明治系列和早午餐沙拉盤等，採現點現做，單項價位都落在100元上下，平實價位和可口新鮮的美味，收服鄰近居民的心。

▲美式早餐盤105元、雞腿排起士蛋三明治115元、檸檬紅茶50元，輕鬆就能吃飽。（圖／記者彭懷玉攝）

招牌餐點包含美式早餐盤105元、雞腿排起士蛋三明治115元、檸檬紅茶50元等，品嚐得到闆娘的用心。不過，因店內長期人手不足，闆娘一人常忙不過來，盛櫥已於4月5日畫下句點，業者指出目前尚未有其他的開店計畫，目前正在清倉店內二手及全新的餐具、烘焙器具、包材等。

▲業者目前尚未有其他開店計畫，目前正在清倉店內二手及全新的餐具、烘焙器具、包材等。（圖／記者彭懷玉攝）

盛櫥停業消息一出，網友大嘆不捨，紛紛留言表示期盼闆娘休息後能回歸。「真抱歉沒去品嚐美食，期待老闆能再重出江湖哦」、「謝謝闆娘帶給我們的假日小確幸，等妳休息充電夠了重出江湖喔！」、「內心無言形容⋯但我相信您的選擇」、「祝福，帶著專業和熾熱的心，轉折後的一鳴驚人，指日可待」、「辛苦了！」