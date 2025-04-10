東區泰式餐酒館「春申泰殿」改名升級　5月搬進南港LaLaport

▲東區泰式餐酒館「春申泰殿」改名升級為「享。THAI」，5月進駐南港LaLaport。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

知名電視劇製作人楊佩佩2018年接掌經營「春申食府」，2022年再打造「春申泰殿」，是一間有法式靈魂的泰式料理餐酒館，今年餐廳將再升級並改名「享。THAI」，預計5月進駐南港LaLaport，仁愛圓環原址將由籌備中的早午餐品牌進駐，預計今年第3季開幕。

▲春申泰殿的「活火山排骨」。（圖／記者黃士原攝）

2022年底開幕的「春申泰殿」，是一間有法式靈魂的泰式料理餐酒館，秉持製作法國料理的講究，以及忠於原食材的最佳風味，同時每一道料理都有獨特搭配的調酒，不但融入金萱烏龍、東方美人或鐵觀音等台灣茶，也結合斑斕及蝶豆和香茅等各式泰國香料。

▲享。THAI「泰式酸菜魚」。（圖／業者提供）

經過2年的試水溫，春申食府總經理Alan表示，接下來「春申泰殿」將再升級並改名「享。THAI」，預計5月進駐南港LaLaport 6樓，同時也會增加許多創新菜色，例如泰式酸菜魚、打拋催淚蛋、海鮮桶，但原本的一些招牌菜也會保留，像是活火山排骨。

「春申泰殿」原址將由籌備中的早午餐品牌進駐，預計今年第3季開幕。

▲酒釀油爆蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲乾炸鮮筍。（圖／記者黃士原攝）

此外，春申食府也是台北市知名餐廳，主打正宗上海菜，由前紅豆食府總經理李慶興所創設，知名電視劇製作人楊佩佩2018年接掌經營。這裡供應多款經典菜，「酒釀油爆蝦」，選用鮮活海水鮮蝦，以糯米酒釀與醬油快炒，蝦殼微酥蝦肉鮮嫩，甜中帶酒香；「乾炸鮮筍」選用最新鮮的季節鮮筍，經過輕盈乾炸，外脆內嫩，完美保留了鮮筍的自然甘甜與清脆口感，再搭配以特選嬌嫩的酸菜心。

▲腐乳肉。（圖／記者黃士原攝）

「腐乳肉」選用五花肉排，搭配特調醬汁，以紅糟與豆腐乳蒸煮，並加入米酒提味，讓肉質更加醇厚，可搭配鬆軟的荷葉餅一同品嚐；「蒜味嫩子排」使用豬腩排，先以大量蒜頭醃漬，置於冷藏靜置入味，以高油溫炸至外皮金黃酥脆，最後與蒜酥鍋中拌炒調味。

▲砂鍋醃篤鮮。（圖／記者黃士原攝）

說到上海菜，就不能不提「砂鍋醃篤鮮」，春申食府主廚以30小時慢熬的老母雞白湯為基底，搭配家鄉肉、常溫五花肉與嫩筍，慢火燉煮至食材精華完全釋放，成就一碗乳白湯品，佐以豆腸，增添口感。

▲韓國仁川君悅酒店主廚客座凱菲屋，全羅道地區海味美饌、宮廷料理吃到飽。（圖／台北君悅酒店提供）

另外，看準韓國料理在台灣消費市場逐年持續成長，台北君悅酒店凱菲屋繼2024年邀請黑白大廚參賽者「學餐名家」李美英後，4月9日至5月2日期間，特別與韓國仁川君悅酒店攜手，邀請兩位韓籍主廚來台客座，於午餐及晚餐時段限時端出14道韓國全羅道地區海鮮料理、傳統風味宮廷菜，首推有祝福寓意的「九節坂」、香氣十足「韓式烤牛排」、「泡菜豬五花包肉」，以及最被韓劇推崇的「韓式炸雞」、海陸「石鍋拌飯」。